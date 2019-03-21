Київський апеляційний суд залишив чинним відсторонення Мангера з посади голови Херсонської облради

Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Шевченківського районного суду про відсторонення Владислава Мангера з посади голови Херсонської облради. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Апеляційну скаргу його захисника про скасування ухвали слідчого судді без задоволення.

Процесуальними керівниками Мангеру і його захиснику вручено копії клопотання до суду про зміну запобіжного заходу із застави під варту. Також клопотання буде скероване до суду для розгляду по суті», – мовиться у повідомленні.

15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 3 березня з альтернативою внесення 2 мільйонів 497 тисяч гривень застави. Його підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Того ж дня після внесення застави Мангер вийшов із СІЗО. 18 лютого Мангер повернувся до роботи головою обласної ради в Херсоні.

Дія застави є безстроковою, наразі вона залишається в Держказначействі. Водночас від 3 березня Мангер може вільно пересуватися як у межах України, так і за кордон.

Апеляційні скарги на рішення Шевченківського районного суду подали і адвокати Мангера, які просять скасувати запобіжний захід, і прокурори, які наполягають на триманні Мангера під вартою без альтернативи застави.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.