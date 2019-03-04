Суд у Києві відхилив апеляцію на непродовження запобіжного заходу Мангеру

Апеляційний суд Києва 4 березня відмовив прокуратурі в задоволенні апеляції на рішення Шевченківського районного суду Києва в справі про запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Прокурори наполягали, що Мангер підозрюється в скоєнні особливо тяжкого злочину, що може тиснути на свідків, знищувати докази, уникати співпраці зі слідством.

Натомість адвокати заявляли, що Мангер не збирається нікуди тікати, ні на кого тиснути, а також що підозра ґрунтується на свідченнях зі слів третіх осіб, а прямих доказів причетності Мангера до вбивства Гандзюк у слідства немає.

15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 3 березня з альтернативою внесення 2 мільйонів 497 тисяч гривень застави. Того ж дня після внесення застави Мангер вийшов із СІЗО. 18 лютого Мангер повернувся до роботи головою обласної ради в Херсоні.

Дія застави є безстроковою, наразі вона залишається в Держказначействі. Водночас від 3 березня Мангер може вільно пересуватися як у межах України, так і за кордон.

Апеляційні скарги на рішення Шевченківського районного суду подали і адвокати Мангера, які просять скасувати запобіжний захід, і прокурори, які наполягають на триманні Мангера під вартою без альтернативи застави.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.