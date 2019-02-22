Слідство щодо вбивства Гандзюк продовжили до липня

Досудове слідство в справі вбивства активістки Катерини Гандзюк продовжили до 3 липня. Таке рішення ухвалила суддя Шевченківського суду Києва Оксана Хардіна за клопотанням прокурорів у справі.

Прокуратура наполягала на тому, що треба провезти низку експертиз і зібрати інші докази, що неможливо зробити менш ніж за 4 місяці. Адвокати ж наполягали на тому, що слідство навмисно затягують, тому його варто продовжувати лише на місяць.

Попередній термін досудового слідства спливав 3 березня.

Напередодні батько вбитої Віктор Гандзюк заявив, що зазнає тиску, стеження та погроз від невідомих. На це адвокати підозрюваного в організації убивства Владислава Мангера подали клопотання – надати Віктору Гандзюку державну охорону.

Мангер заявив Радіо Свобода, що не може вчиняти тиск, погрози чи стеження щодо Гандзюк, оскільки носить браслет, і його скрізь супроводжує Служба безпеки України. Він припустив що батькові Гандзюк можуть погрожувати посадовці СБУ, яких він раніше назвав імовірними організаторами убивства.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк.

Того ж дня за Мангера внесли заставу. 18 лютого він вийшов на роботу.