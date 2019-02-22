У Херсоні назвали вулицю на честь Катерини Гандзюк

У Херсоні назвали вулицю на честь убитої місцевої активістки Катерини Гандзюк.

Відповідне рішення Херсонська міська рада ухвалила 22 лютого. «За» перейменування Лютеранської вулиці на вулицю Катерини Гандзюк проголосували 38 депутатів.

Крім того, міська рада присвоїла ім’я Дениса Лошкарьова скверу на розі вулиць Купецької та Мостової. Він загинув 15 грудня 2018 року від кулі снайпера на Донбасі.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справуна «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк.

Того ж дня за Мангера внесли заставу. 18 лютого він вийшов на роботу.