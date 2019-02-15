За підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Мангера внесли заставу

За голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, внесли заставу в розмірі майже 2,5 мільйонів гривень. Про це повідомив його адвокат Дмитро Ільченко.

«У підсумку прийняли рішення про внесення застави мною особисто. Так ми уникнемо чергової хвилі домислів від Доценко (генерал СБУ Данило Доценко, – ред.) і Ко з приводу грошей», – зазначив юрист.

Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила про арешт без можливості застави. Захист Мангера оголосив про намір оскаржити це рішення.

ГПУ заявила про намір оскаржити рішення Шевченківського райсуду Києва щодо запобіжного заходу.

олова Херсонської облради Владислав Мангер заявив на суді в Києві 13 лютого, що вбивство активістки Катерини Гандзюк замовив генерал СБУ Данило Доценко.

«Доценко не раз заявляв мені особисто, що ненавидить «Батьківщину» і нашого лідера Юлію Тимошенко. І зробить все для знищення партії в регіоні... На мою думку, Доценко ініціював напад на Гандзюк для дискредитації «Батьківщини», – зазначив Мангер і додав, що після цієї заяви боїться за своє життя.

В СБУ обіцяли перевірити заяву Мангера.

Владислав Мангер – один із тих, кого активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» пов’язують із нападом, який призвів до смерті 33-річної херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

11 лютого прокуратура оголосила йому підозру в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк. Хоча Мангер заперечував свою причетність до злочину, 31 січня він оголосив при призупинення членства в партії «Батьківщина» на час розслідування. 10 лютого «Батьківщина» виключила Мангера з числа своїх членів.

7 лютого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомили, що довірена особа Мангера Андрій Мурашкін влітку 2018 за безцінь здав в оренду базу відпочинку на березі моря ключовому підозрюваному у вбивстві Гандзюк Олексієві Левіну. Це сталося за тиждень до того, як Катерину Гандзюк облили кислотою, що зрештою призвело до її смерті.