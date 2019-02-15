ГПУ оскаржить рішення суду щодо запобіжного заходу Мангеру

Генеральна прокуратура України оскаржить рішення Шевченківського райсуду Києва щодо запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, йдеться в повідомленні ГПУ.

«Враховуючи великий суспільний резонанс вказаного злочину, а також той факт, що за його вчинення передбачено найсуворіше покарання у межах національного законодавства, що може спонукати особу до спроби у будь-який спосіб ухилитися від можливої відповідальності, застосування застави не може повною мірою усунути вказаний ризик та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного», – йдеться в повідомленні.

У ГПУ кажуть, що через незгоду з ухваленим судом рішенням, апеляційну скаргу подадуть до Київського апеляційного суду.

Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила про арешт без можливості застави. Захист Мангера оголосив про намір оскаржити це рішення.

Владислав Мангер – один із тих, кого активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» пов’язують із нападом, який призвів до смерті 33-річної херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

11 лютого прокуратура оголосила йому підозру в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк. Хоча Мангер заперечував свою причетність до злочину, 31 січня він оголосив при призупинення членства в партії «Батьківщина» на час розслідування. 10 лютого «Батьківщина» виключила Мангера з числа своїх членів.

7 лютого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомили, що довірена особа Мангера Андрій Мурашкін влітку 2018 за безцінь здав в оренду базу відпочинку на березі моря ключовому підозрюваному у вбивстві Гандзюк Олексієві Левіну. Це сталося за тиждень до того, як Катерину Гандзюк облили кислотою, що зрештою призвело до її смерті.