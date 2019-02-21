Апеляцію у справі Гандзюк зірвано: немає адвокатів підозрюваного 

Апеляційний суд Києва 21 лютого не зміг розглянути апеляцію на запобіжний захід Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. На суд не прийшов жоден з адвокатів Мангера: вони повідомили, що перебувають або за кордоном, або на інших процесах.

За перенесення суду висловилися і прокурори, і сам Мангер. Зрештою Апеляційний суд Києва переніс засідання на 16:45 28 лютого.

Тим часом під стінами суду активісти розгорнули банери з закресленими прізвищами підозрюваних, запалили смолоскипи і скандували «Вбивці мають сидіти!»

Захист Мангера оскаржує обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу.

15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила про арешт без можливості застави. Захист Мангера оскаржив це рішення.

15 лютого за Мангера внесли заставу. 18 лютого він вийшов на роботу.

Генеральна прокуратура України подала 19 лютого до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського райсуду про застосування запобіжного заходу стосовно Мангера.

Владислав Мангер – один із тих, кого активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» пов’язують із нападом, який призвів до смерті 33-річної херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

11 лютого прокуратура оголосила йому підозру в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк. Хоча Мангер заперечував свою причетність до злочину, 31 січня він оголосив при призупинення членства в партії «Батьківщина» на час розслідування. 10 лютого «Батьківщина» виключила Мангера з числа своїх членів.

7 лютого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомили, що довірена особа Мангера Андрій Мурашкін влітку 2018 за безцінь здав в оренду базу відпочинку на березі моря ключовому підозрюваному у вбивстві Гандзюк Олексієві Левіну. Це сталося за тиждень до того, як Катерину Гандзюк облили кислотою, що зрештою призвело до її смерті.