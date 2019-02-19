ГПУ подала апеляцію на запобіжний захід Мангеру

Генеральна прокуратура України подала сьогодні до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського райсуду про застосування запобіжного заходу стосовно голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

«Прокурор у кримінальному провадженні вважає вказану ухвалу незаконною та необґрунтованою в частині визначення розміру застави та просить скасувати її і застосувати запобіжний захід голові Херсонської обласної ради у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування без визначення розміру застави», – йдеться в повідомленні на сайті ГПУ.

15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила про арешт без можливості застави. Захист Мангера оголосив про намір оскаржити це рішення.

ГПУ заявила про намір оскаржити рішення Шевченківського райсуду Києва щодо запобіжного заходу.

15 лютого за Мангера внесли заставу. 18 лютого він вийшов на роботу.

Владислав Мангер – один із тих, кого активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» пов’язують із нападом, який призвів до смерті 33-річної херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

11 лютого прокуратура оголосила йому підозру в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк. Хоча Мангер заперечував свою причетність до злочину, 31 січня він оголосив при призупинення членства в партії «Батьківщина» на час розслідування. 10 лютого «Батьківщина» виключила Мангера з числа своїх членів.

7 лютого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомили, що довірена особа Мангера Андрій Мурашкін влітку 2018 за безцінь здав в оренду базу відпочинку на березі моря ключовому підозрюваному у вбивстві Гандзюк Олексієві Левіну. Це сталося за тиждень до того, як Катерину Гандзюк облили кислотою, що зрештою призвело до її смерті.