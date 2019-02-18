Поліція: акція «Бандеро, вставай!» під МВС відбулася без порушень

Поліція Києва повідомляє, що акція «Бандеро, вставай!» біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України відбулася без порушень.

За повідомленням, до охорони порядку залучали 200 правоохоронців.

«Правоохоронці заступили на охорону публічного порядку, зокрема були залучені представники поліції діалогу. Акція відбулася без порушень», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, участь в акції, що пройшла 18 лютого, взяли близько 500 людей. Активісти пройшли маршем від вулиці Грушевського до центрального офісу МВС на вулиці Богомольця.

Серед учасників акції були праворадикальна організація С14, «Правий сектор», ВО «Свобода» і ще деякі націоналістичні організації. Активісти озвучили до керівництва МВС кілька вимог, серед яких обов’язкове носіння спецпризначенцями ідентифікаційних номерів на шоломах і жетонах, завершення люстрації, повна переатестація всіх спецпідрозділів, в тому числі «Корд», деполітизація поліції і зміна очільника МВС.

9 лютого на Контрактовій площі в Києві відбулося затримання активістів кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?». Там же проходила зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що поліцейські затримали учасників акції безпідставно.

Пізніше сутички між активістами і правоохоронцями сталися в київському управлінні поліції. Під час цих подій один із поліцейських вигукнув російською мовою «лягай, бандеро».

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10 лютого начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за слова підлеглого.

За підозрою у перевищенні службових повноважень під час затримання активістів заарештували поліцейського Василя Мельникова.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом імовірних неправомірних дій поліції під час затримання учасників акції.