Начальник поліції Києва вибачився за «ложись, бандера»

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за дії підлеглого, який виявив свої антиукраїнські погляди під час затримання активістів 9 лютого, але взяв особисту відповідальність за наказ розблокувати територію поблизу Подільського районного управління поліції в українській столиці.

«30 осіб намагалися зайти всередину райуправління. Заблокували його роботу, пошкодили деяке майно. Враховуючи, що в райуправлінні поліції знаходиться зброя, захоплення якої може призвести до тяжких наслідків, мною була дана команда спеціальному підрозділу на розблокування роботи райуправління і на затримання осіб, які вчиняють незаконні дії», – цитують слова Крищенка українські інформагенції.

За словами Крищенка, після інциденту по медичну допомогу звернулися троє поліцейських та семеро активістів.

«Стосовно вигуку («Ложись, бандера» російською мовою, його чути на відео, знятому учасниками протесту – ред.), який допустив наш працівник, я особисто як керівник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством за дії цього працівника. Я особисто в силу своїх переконань і розуміння історичної ситуації в країні вважаю це неприпустимим. Безумовно, цей працівник буде покараний», – зазначив Крищенко, але не вказав, чи цей співробітник буде звільнений.

Він також не назвав прізвище і статус особи в цивільному, яка ногами била учасника протесту, що вже лежав. «Безумовно, дії поліцейського у цивільному, як він себе назвав, який наносив удари лежачій людині, це неприпустимо і їм буде надано правову оцінку», – додав Крищенко.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков після подій у Києві закликав учасників виборчої кампанії домовитися про принципи чесної конкуренції та відмовитися від «ненависті» та «підлих провокацій». Безпосередньо інцидент із застосуванням сили міністр не коментував.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала неадекватними дії співробітників правоохоронних органів під час подій у Києві 9 лютого.

Державне бюро розслідувань відкрило 9 лютого кримінальне провадження за фактом імовірних неправомірних дій поліції під час затримання учасників акції на Контрактовій площі в Києві, повідомила перша заступниця голови ДБР Ольга Варченко.

Про порушення кримінального провадження повідомила також речниця генерального прокурора Лариса Сарган. Вона уточнила, що йдеться про кримінальне провадження за ознаками перевищення влади або службових повноважень.

Активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що вдень 9 лютого поліцейські безпідставно затримали учасників акції на Контрактовій площі. Там же проходила зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями.

Пізніше, за даними активістів, правоохоронці затримали й тих, хто прийшов до місцевого управління поліції, завдавши їм при цьому тілесних ушкоджень.