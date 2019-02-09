Поліція відпустила затриманих активістів, вони їдуть давати свідчення у ДБР – Луценко

Активістів, яких затримала поліція в Києві вдень 9 лютого, відпустили, повідомляє народний депутат від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко.

За його словами, більшість із них поїхали давати свідчення у Державне бюро розслідувань, яке порушило кримінальне провадження через дії правоохоронців.

Перед тим юрист і ветеран бойових дій Масі Найєм повідомляв, що поліцейські оформили постанову про затримання і готуються звільнити затриманих.

Один із керівників організації С14 Євген Карась, виступаючи біля будівлі Подільського управління, заявив, що поліція почала затримувати активістів, які вимагали повернути особисті речі.

Він також зазначив, що учасники акції не застосовували першими спецзасоби, як це стверджували раніше правоохоронці.

Раніше речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що ДБР відкрило кримінальне провадження через дії поліцейських, які побили і затримали активістів – за твердженням самих правоохоронців, близько 40 людей.

Це сталося після того, як поліцейські затримали кількох учасників акції кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?». Акція проходила на Контрактовій площі одночасно з зустріччю кандидатки в президенти Юлії Тимошенко із виборцями.