Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Лютий 2019, Київ 17:50
Новини | Події

У поліції кажуть, що затримали у Києві «групу молодиків», у ЗМІ повідомляють про активістів

Дивитись коментарі

У Києві на Контрактовій площі 9 лютого перед зустріччю з виборцями кандидата в президенти, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко правохоронці затримали, зокрема, активістів із плакатами «Хто замовив Катю Гандзюк?» та із закресленими прізвищами голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, повідомляє «Громадське».

«Ми також знаємо, що правоохоронці отримали команду забрати всіх, хто прийшов запитати у Тимошенко про вбивство Каті Гандзюк», – цитує активістів «Громадське».

Кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір на Контрактовій площі Києва, 9 лютого 2019 року:

У поліції ж повідомили, що на Контрактовій площі 9 лютого затримали «організовану групу молодиків із закритим обличчям».

«У службовому транспорті молодики повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет. Зараз вони надають пояснення. Їхнім діям буде надана правова оцінка», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць в поліції не наводять.

Однак додали, що правоохоронці продовжують нести службу на Контрактовій площі, де одночасно відбувається кілька альтернативних мирних заходів, у тому числі зустріч із виборцями кандидата па пост президента України та акція «Хто замовив Катю Гандзюк?».

ЦВК зареєструвала 44 кандидатів у президенти
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти: повний список

Андрій Мурашкін, Владислав Мангер, Олексій Левін
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Як голова Херсонської облради пов’язаний з підозрюваним в організації вбивства Гандзюк

Активісти пікетували будівлю адміністрації президента
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Хто замовив Катю Гандзюк?». Активісти пікетували будівлю адміністрації президента

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG