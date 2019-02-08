ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти: повний список

Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти України. Радіо Свобода публікує повний список 44 претендентів на посаду голови держави:

екс-міністр екології Ігор Шевченко;

народний депутат Сергій Каплін;

екс-голова СБУ Валентин Наливайченко;

професор Віталій Скоцик;

мер Львова Андрій Садовий;

народний депутат Віталій Купрій;

народний депутат Євгеній Мураєв;

екс-міністр оборони Анатолій Гриценко;

колишній народний депутат Геннадій Балашов;

народний депутат Ольга Богомолець;

народний депутат Олександр Шевченко,

відновлений на посаді голови Державної фіскальної служби Роман Насіров;

народний депутат Юрій Бойко;

народний депутат Олег Ляшко;

народний депутат Аркадій Корнацький;

народний депутат Олександр Вілкул;

народний депутат Юлія Тимошенко;

народний депутат Дмитро Добродомов;

екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз;

екс-радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива;

колишній народний депутат Руслан Кошулинський;

член партії «Громадянський рух «Спільна справа» Олександр Данилюк;

народний депутат Сергій Тарута;

колишній голова СБУ Ігор Смешко;

колишній народний депутат Інна Богословська;

актор Володимир Зеленський;

голова Патріотичної партії України Микола Габер;

народний депутат Юрій Дерев’янко;

колишній народний депутат Роман Безсмертний;

народний депутат Віктор Бондар;

підприємець Сергій Носенко;

народний депутат Віктор Кривенко;

перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос;

співробітник «Севастопольського морського рибного порту» Руслан Ригованов;

народний депутат Юрій Тимошенко;

тимчасово безробітний Андрій Новак;

голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов;

президент України Петро Порошенко;

колишній народний депутат Юрій Кармазін;

журналіст Юлія Литвиненко;

голова правління громадської організації «Влада народу» Олександр Ващенко;

політтехнолог Володимир Петров;

журналіст Дмитро Гнап;

лідер партії «Розумна сила» Олександр Соловйов.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Більше новин і статей про це читайте у спецтемі Радіо Свобода Вибори 2019.

​