ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти: повний список

Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти України. Радіо Свобода публікує повний список 44 претендентів на посаду голови держави:
- екс-міністр екології Ігор Шевченко;
- народний депутат Сергій Каплін;
- екс-голова СБУ Валентин Наливайченко;
- професор Віталій Скоцик;
- мер Львова Андрій Садовий;
- народний депутат Віталій Купрій;
- народний депутат Євгеній Мураєв;
- екс-міністр оборони Анатолій Гриценко;
- колишній народний депутат Геннадій Балашов;
- народний депутат Ольга Богомолець;
- народний депутат Олександр Шевченко,
- відновлений на посаді голови Державної фіскальної служби Роман Насіров;
- народний депутат Юрій Бойко;
- народний депутат Олег Ляшко;
- народний депутат Аркадій Корнацький;
- народний депутат Олександр Вілкул;
- народний депутат Юлія Тимошенко;
- народний депутат Дмитро Добродомов;
- екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз;
- екс-радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива;
- колишній народний депутат Руслан Кошулинський;
- член партії «Громадянський рух «Спільна справа» Олександр Данилюк;
- народний депутат Сергій Тарута;
- колишній голова СБУ Ігор Смешко;
- колишній народний депутат Інна Богословська;
- актор Володимир Зеленський;
- голова Патріотичної партії України Микола Габер;
- народний депутат Юрій Дерев’янко;
- колишній народний депутат Роман Безсмертний;
- народний депутат Віктор Бондар;
- підприємець Сергій Носенко;
- народний депутат Віктор Кривенко;
- перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос;
- співробітник «Севастопольського морського рибного порту» Руслан Ригованов;
- народний депутат Юрій Тимошенко;
- тимчасово безробітний Андрій Новак;
- голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов;
- президент України Петро Порошенко;
- колишній народний депутат Юрій Кармазін;
- журналіст Юлія Литвиненко;
- голова правління громадської організації «Влада народу» Олександр Ващенко;
- політтехнолог Володимир Петров;
- журналіст Дмитро Гнап;
- лідер партії «Розумна сила» Олександр Соловйов.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
Більше новин і статей про це читайте у спецтемі Радіо Свобода Вибори 2019.
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