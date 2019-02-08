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08 Лютий 2019, Київ 17:40
Новини | Політика

ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти: повний список

ЦВК зареєструвала 44 кандидатів у президенти

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Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти України. Радіо Свобода публікує повний список 44 претендентів на посаду голови держави:

  • екс-міністр екології Ігор Шевченко;
  • народний депутат Сергій Каплін;
  • екс-голова СБУ Валентин Наливайченко;
  • професор Віталій Скоцик;
  • мер Львова Андрій Садовий;
  • народний депутат Віталій Купрій;
  • народний депутат Євгеній Мураєв;
  • екс-міністр оборони Анатолій Гриценко;
  • колишній народний депутат Геннадій Балашов;
  • народний депутат Ольга Богомолець;
  • народний депутат Олександр Шевченко,
  • відновлений на посаді голови Державної фіскальної служби Роман Насіров;
  • народний депутат Юрій Бойко;
  • народний депутат Олег Ляшко;
  • народний депутат Аркадій Корнацький;
  • народний депутат Олександр Вілкул;
  • народний депутат Юлія Тимошенко;
  • народний депутат Дмитро Добродомов;
  • екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз;
  • екс-радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива;
  • колишній народний депутат Руслан Кошулинський;
  • член партії «Громадянський рух «Спільна справа» Олександр Данилюк;
  • народний депутат Сергій Тарута;
  • колишній голова СБУ Ігор Смешко;
  • колишній народний депутат Інна Богословська;
  • актор Володимир Зеленський;
  • голова Патріотичної партії України Микола Габер;
  • народний депутат Юрій Дерев’янко;
  • колишній народний депутат Роман Безсмертний;
  • народний депутат Віктор Бондар;
  • підприємець Сергій Носенко;
  • народний депутат Віктор Кривенко;
  • перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос;
  • співробітник «Севастопольського морського рибного порту» Руслан Ригованов;
  • народний депутат Юрій Тимошенко;
  • тимчасово безробітний Андрій Новак;
  • голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов;
  • президент України Петро Порошенко;
  • колишній народний депутат Юрій Кармазін;
  • журналіст Юлія Литвиненко;
  • голова правління громадської організації «Влада народу» Олександр Ващенко;
  • політтехнолог Володимир Петров;
  • журналіст Дмитро Гнап;
  • лідер партії «Розумна сила» Олександр Соловйов.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Більше новин і статей про це читайте у спецтемі Радіо Свобода Вибори 2019.

Вибори і я: міфи
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Вибори і я: міфи

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