42 кандидати у президенти: ЦВК відмовила у реєстрації Надії Савченко

Центральна виборча комісія на сьогодні зареєструвала 42 кандидати на посаду президента України. Як повідомили у прес-службі комісії 7 лютого, наразі останнім із зареєстрованих є Володимир Петров. Він безпартійний і подав документи як самовисуванець. Напередодні ЦВК зареєструвала, крім Петрова, ще чотирьох кандидатів – Петра Порошенка, Юрія Кармазіна, Юлію Литвиненко та Олександра Ващенка.

Водночас на засіданні у четвер ЦВК розглянула документи від Надії Савченко на реєстрацію кандидатом у президенти, висунутої партією «Громадсько-політична платформа Надії Савченко».

«Розглянувши подані документи, комісія встановила їх невідповідність вимогам виборчого закону та відмовила Савченко Н.В. у реєстрації кандидатом на пост президента України на чергових виборах», – йдеться в повідомленні.

Раніше в ЦВК повідомляли, що бажання стати кандидатом на виборах висловили 89 осіб. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.