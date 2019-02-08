Один із кандидатів у президенти заявив, що за ним стежать – поліція

Один із кандидатів на прийдешніх виборах президента України заявив, що за ним ведеться стеження, повідомляє ввечері 7 лютого Національна поліція.

«7 лютого 2018 року один з кандидатів у Президенти України звернувся до поліції із заявою про зафіксовані факти стеження невідомими особами за ним та його співробітниками. Незаконні дії, на думку заявника, відбувалися у період з 30 січня по 4 лютого 2019 року. Також кандидат повідомив про фіксацію фактів стеження за ним і після цього періоду», – йдеться в заяві.

Правоохоронці не називають імені кандидата, який повідомив про ймовірне правопорушення. Слідчі почали досудове розслідування за ознаками порушення недоторканності приватного життя (частина друга статті 182 Кримінального кодексу).

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Тим часом прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомила, що заявником є кандидат від політичної партії «Слуга народу» Володимир Зеленський.

За даними міністерства, він повідомив про факти стеження невідомих осіб за ним та його колегами під час фестивалю «Ліга сміху» в Одесі, а після – у Києві.

Ця кваліфікація передбачає арешт на термін від трьох до шести місяців, обмеження або позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 7 лютого зареєстровано 42 кандидати на посаду президента України.