Країни ЄС закликали до підтримки України напередодні виборів

Вісімнадцять країн-членів Європейського союзу закликали весь ЄС бути готовим до дій на підтримку України в разі, якщо Росія буде намагатися втрутитися у президентські і парламентські вибори в Україні.

Про це йдеться у внутрішньому документі для дискусії, який офіційно не оприлюднюється, але з яким мав змогу познайомитися кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

Євросоюз також має не допустити «втоми від ЄС в Україні і втоми від України в ЄС», мовиться в документі. Його підписали представники Австрії, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, Мальти, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії і Швеції.

Документ будуть обговорювати на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 18 лютого, коли темою обговорення буде політична ситуація в Україні напередодні цьогорічних виборів.

Ці вибори, мовиться в ньому, будуть «випробуванням для України, для її демократії, реформ, стійкості й орієнтації». «У визначальних інтересах ЄС є зберегти Україну на європейському шляху реформ і продовжити підтримувати її», – наголошують автори документу.

На їхню думку, Москва буде намагатися вплинути на вибори в Україні, підтримуючи бажаних для неї кандидатів, здійснюючи кібератаки і дезінформаційні кампанії.

Євросоюз має вжити заходів, щоб протистояти «фальшивим російським оповідям про Україну як про державу-невдаху», мовиться в документі.

Брюссель мав би також надати додаткову допомогу, включно з гуманітарною, східній Україні, вважають його автори.

Документ також дає високу оцінку керівництву України, яке разом із громадянським суспільством і міжнародною спільнотою «здійснює разючі успіхи для просування життєво важливих реформ і зміцнення стійкості і європейської орієнтації України».

«За останні п’ять років відбулися глибші і ширші реформи, ніж за попередні 22 роки післярадянського життя», – мовиться в документі, в якому також згадано «поступ, досягнений у децентралізації, реформі державного управління, дерегуляції, пенсійній системі і прозорості».

При цьому в ньому наголошено на тому, що створення «повністю незалежного і ефективного» антикорупційного суду визначально важливе для того, щоб антикорупційний порядок денний отримав життєву силу і незворотний поштовх, не залежні від того, яке політичне керівництво постане за результатами виборів».

Автори документу закликають Київ захистити громадянське суспільство, що зростає, і притягти до відповідальності тих, хто залякує громадянських активістів і журналістів чи нападає на них.

Влада також має забезпечити «плюралістичний, незалежний і доступний медіа-ландшафт», а також «належно профінансованого і дієздатного громадського мовця», мовиться у внутрішньому документі для дискусії в ЄС, який підписали 18 країн-членів і який будуть обговорювати 18 лютого.

Раніше 7 лютого Верховна Рада ухвалила у другому й остаточному читанні закон про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі і союзі НАТО. Таке рішення, що вимагало конституційної більшості з принаймні 300 голосів, підтримали 334 народні депутати.

Президентські вибори в Україні призначені на 31 березня, другий тур у разі необхідності може відбутися 21 квітня. Парламентські вибори мають відбутися 27 жовтня.