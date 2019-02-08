МВС: збільшилось число «охочих» із окупованих територій проголосувати на виборах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що останнім часом правоохоронців фіксують збільшення кількості громадян із окупованих територій, які, ймовірно, хочуть проголосувати на українських виборах. Про це Аваков завив 7 лютого в ефірі телеканалу «1+1».

«Останнім часом ми фіксуємо те, що кількість людей, які перетинають лінію зіткнення і реєструють своє місце проживання в іншому місті, щоб проголосувати, збільшилась в шість разів. Чи це дійсно люди прагнуть проголосувати, чи це схема, яку нам нав’язує наш іноземний ворог? І ми будемо дуже пильно перевіряти, щоб у реєстрі виборців не було ні мертвих душ, ні ситуації, коли за людину хтось проголосує», – заявив Аваков.

Він закликав членів виборчої комісії утриматись від участі в кримінальних схемах.

«Ми маємо базу даних перетину кордону, і якщо ми побачимо, що виборча комісія видала бюлетень людині, яка не перетинала кордон і перебуває за кордоном, то це кримінальна відповідальність», – попередив Аваков.

Згідно з українським законодавством для того, щоб змінити тимчасове місце голосування без зміни виборчої адреси, необхідно отримати довідку з державного реєстру виборців, не пізніше ніж за п’ять днів до голосування. Для людей з пропискою на непідконтрольній Києву території достатньо тільки паспорта.

31 березня 2019 року в Україні відбудуться президентські вибори.

