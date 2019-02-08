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08 Лютий 2019, Київ 08:26
Новини | Політика

МВС: збільшилось число «охочих» із окупованих територій проголосувати на виборах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що останнім часом правоохоронців фіксують збільшення кількості громадян із окупованих територій, які, ймовірно, хочуть проголосувати на українських виборах. Про це Аваков завив 7 лютого в ефірі телеканалу «1+1».

«Останнім часом ми фіксуємо те, що кількість людей, які перетинають лінію зіткнення і реєструють своє місце проживання в іншому місті, щоб проголосувати, збільшилась в шість разів. Чи це дійсно люди прагнуть проголосувати, чи це схема, яку нам нав’язує наш іноземний ворог? І ми будемо дуже пильно перевіряти, щоб у реєстрі виборців не було ні мертвих душ, ні ситуації, коли за людину хтось проголосує», – заявив Аваков.

Він закликав членів виборчої комісії утриматись від участі в кримінальних схемах.

«Ми маємо базу даних перетину кордону, і якщо ми побачимо, що виборча комісія видала бюлетень людині, яка не перетинала кордон і перебуває за кордоном, то це кримінальна відповідальність», – попередив Аваков.

Згідно з українським законодавством для того, щоб змінити тимчасове місце голосування без зміни виборчої адреси, необхідно отримати довідку з державного реєстру виборців, не пізніше ніж за п’ять днів до голосування. Для людей з пропискою на непідконтрольній Києву території достатньо тільки паспорта.

31 березня 2019 року в Україні відбудуться президентські вибори.

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