Повернути Донбас: що обіцяють топ-кандидати у президенти і що про це думають жителі в окупації

Головні, за даними соцопитувань, претенденти на посаду президента України вже офіційно заявили про своє рішення брати участь у виборах. Кожен кандидат у своїй програмі або публічних виступах згадує війну на сході України і пропонує вирішення конфлікту. Що обіцяють топ-претенденти і чи почули їхні пропозиції на окупованій частині Донбасу? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

В непідконтрольних Україні Донецьку і Луганську про обіцянки топ-кандидатів у президенти повернути окуповані частини Донбасу під контроль України, як і про самих кандидатів, відгукуються по-різному.

«На тому боці України взагалі нікого в президенти вибирати. У них у всіх ненормальний шлях», – каже донеччанка.

«Нехай спочатку оберуть. Мене більше цікавить – тут», – каже чоловік.

«А нам їхні обіцянки вже не потрібні. У нас – курс на Росію», – додає літня жінка.

«Судячи з їхніх виступів, вони поки нічого не обіцяють. Якщо хтось обіцяє повернути Донбас, то яким способом? Нам зрозуміло, яким. А так, як Донбас хоче, такого повернення у них ні у кого немає», – розмірковує житель Донецька.

«Ніхто не вартий – всі грабували народ, починаючи з 90-го року. Як було – так воно і триває», – переконаний літній чоловік.

«Я вважаю там гідних кандидатів немає, які могли б встановити тут мир, знайти якийсь консенсус, прийти до спільної угодою, щоб були обидві сторони задоволені», – вважає жителька окупованого Донецька.

Що обіцяють кандидати у президенти?

Жоден кандидат у президенти з високим рейтингом не обійшов тему сьогоднішньої війни і майбутнього миру на Донбасі. У своїх програмах політики обіцяють вирішення конфлікту, але з різними підходами. «Донбас.Реалії» відібрали шістьох кандидатів і ось що вони говорять про повернення окупованих територій.

Петро Порошенко

«Забезпечуючи єдність проукраїнської коаліції у світі, в Європейському союзі. Використовуючи інструмент санкцій та механізм міжнародної місії Об’єднаних націй на всій території окупованого Донбасу», – виголошував президент України Петро Порошенко під час з’їзду.

Чинний президент Петро Порошенко, попри вибори, залишив позицію щодо Донбасу незмінною і продовжує говорити про миротворців.

Володимир Зеленський

А от один із його конкурентів на виборах Володимир Зеленський був готовий вести переговори напряму із Росією.

«Що ви хочете? Ваші умови, чому ви до нас прийшли? Написали пункти. Ось ваші пункти. Потім би я взяв ці пункти, адже мир потрібен на наших умовах, а потім би сказав: а ось наші пункти. Десь посередині б зійшлися», – розповів кандидат у президенти України Володимир Зеленський в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Вже зареєструвавшись кандидатом, Володимир Зеленський у програмі не згадав про переговори із Росією, натомість звернувся до Будапештського меморандуму, в якому США, Російська Федерація і Велика Британія гарантували суверенітет і безпеку Україні.

Юлія Тимошенко

У цьому його позиція близька до передвиборчих заяв іншого учасника кампанії – Юлії Тимошенко.

«Ми маємо з вами повне право очікувати сильних і результативних дій від країн-гарантів, які, власне, оформили це міжнародним документом. Ми наполягаємо на застосуванні достатніх за своєю ефективністю заходів примусу Російської Федерації до миру і звільнення Криму та Донбасу», – зазначила кандидат в президенти України Юлія Тимошенко.

Олег Ляшко

Майже те саме говорить ще один учасник передвиборчої боротьби – Олег Ляшко. До того ж, погрожує відновити ядерний статус країни, якщо ці гарантії не запрацюють, і вимагає від США прямої військової угоди.

«Не дам нікому забути про Будапештський меморандум, про який соромиться згадувати нинішня влада. Тому що за Будапештським меморандумом, ми – унікальна країна, яка здала ядерну зброю, а сьогодні ходимо по всьому світу побираємося – дайте нам допомоги. Ми – унікальна країна, яка має гарантії, підписані президентами», – констатував кандидат в президенти України Олег Ляшко.

Анатолій Гриценко

Ще один учасник передвиборчої боротьби Анатолій Гриценко вважає, що Донбас можна повернути дипломатичним шляхом за п’ять років. Без Мінських угод і прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

«Але на гідних умовах України. І повернемо з використанням пакету дипломатичних, інформаційних, воєнних, санаційних і інших засобів у співпраці з нашими партнерами», – сказав Анатолій Гриценко.

Що спільного у цих кандидатів?

Усі ці кандидати хочуть покладатися на сильну армію, але завершувати війну лише дипломатією – цього очікують виборці. Заради їхніх голосів політики говорять максимально обережно.

Більшість українців готові до компромісів, але далеко не всіх

«Більшість українців готові до компромісів, але далеко не до всіх. Не за мир будь-якою ціною. А якщо ми запитаємо в українців вже більш конкретно: чи готові ви на виконання певних пунктів політичної частини Мінських угод – виявляється, що значна частина не готова. Як це має працювати – у людей уявлення чіткого немає. І це призводить до розмитості програм і вимог кандидатів», – зазначає професор кафедри політології НаУКМА, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань.

Юрій Бойко

Серед першої шістки кандидатів своєю позицією щодо Донбасу виділяється Юрій Бойко. У його програмі є те, що відкидає більшість інших претендентів на президентство – прямі переговори з бойовиками. Його підтримує на виборах партія Віктора Медведчука, і саме він озвучив план дій «Бойка-президента» – зміна Конституції України.

«Згідно з планом-концепції, який передбачає створення на Донбасі «автономного регіону Донбас» в складі України, який передбачає устрій через органи державного управління, такі як парламент, уряд та інші органи», – зазначив голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук.

На президентських виборах проросійські кандидати не мають жодного шансу

«На президентських виборах проросійські кандидати не мають жодного шансу, але на парламентських виборах їм потрібно вибрати свій сегмент. Це апеляція до тих людей, які втомилися, якраз до тих, які безпосередньо близькі до лінії фронту. Ми вам обіцяємо мир. Ми знову будемо дружити з Росією», – пояснює Олексій Гарань.

Що думають жителі окупованої частини Донбасу?

На окупованих територіях Донбасу саме позицію проросійських сил найчастіше можна почути від виборців, як і відмову від повернення до України.

«Зустрітися із російськими представниками, сісти за стіл переговорів, зробити автономію – і щоб ця автономія увійшла до складу України», – пропонує жителька окупованого Донбасу.

«Не особливо лізти в справи, які стосуються саме регіону. Якщо це можливо, звичайно, зараз уже зробити буде», – каже чоловік.

«Федеративний устрій держави врятує країну», – вважає донеччанка.

«Ви знаєте, я не хочу туди повертатися», – зазначила інша жінка.

«Ми не підемо, ми самі не підемо туди. Там нам нічого робити», – каже жителька окупованого Донецька.

«Якщо все нормально, має бути одна Україна. Донбас там повинен бути. Єдина. Як воно було раніше, так воно повинно бути. Якщо не домовляться із Москвою, змін ніяких не буде», – наголошує літній чоловік.

Чого бракує кандидатам?

У розмові про майбутнє непідконтрольної Україні частини Донбасу політики фактично ігнорують спілкування з людьми в окупації, меседжів для них у програмах немає, кажуть політологи.

Ніхто не розуміє яким чином можна реінтегрувати Донбас до тих пір, поки Росія не виведе звідти свої війська

«Я не бачу в програмах кандидатів тези, яким чином ми будемо відбудовувати Донбас. Яким чином відбуватиметься соціальна, культурна реінтеграція. Яким чином ми будемо будувати наші відносини після повернення. Ніхто не розуміє, яким чином можна реінтегрувати Донбас до тих пір, поки Росія не виведе звідти свої війська. На жаль, політики не хочуть чесно про це пояснювати громадянам, оскільки на цьому вони набирають електоральні бали», – констатує політолог Віктор Таран.

Політологи пояснюють: кандидати, як це звично для української політики, жадають отримати рейтинги тут і зараз, тому говорять про те, що хвилює виборця сьогодні, не згадуючи про завтра. Тому конкретику про окуповану частину Донбасу виборці навряд чи почують до інавгурації нового президента.

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