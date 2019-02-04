89 осіб виявили бажання йти в президенти – ЦВК завершила прийом документів

Центральна виборча комісія України завершила прийом документів від потенційних кандидатів на виборах президента, запланованих на 31 березня.

Висування кандидатів тривало від початку передвиборної кампанії 31 грудня до 3 лютого включно. За цей час комісія отримала документи від 89 осіб. Зокрема, в останній день пакет документів до ЦВК принесли 17 осіб.

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Як повідомили в ЦВК, на даний час зареєстровані кандидатами 28 осіб, ще 22 – відмовили.

Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.