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04 Лютий 2019, Київ 10:07
Новини | Політика

89 осіб виявили бажання йти в президенти – ЦВК завершила прийом документів

Як повідомили в ЦВК, на даний час зареєстровані кандидатами 28 осіб, ще 22 – відмовили

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Центральна виборча комісія України завершила прийом документів від потенційних кандидатів на виборах президента, запланованих на 31 березня.

Висування кандидатів тривало від початку передвиборної кампанії 31 грудня до 3 лютого включно. За цей час комісія отримала документи від 89 осіб. Зокрема, в останній день пакет документів до ЦВК принесли 17 осіб.

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Як повідомили в ЦВК, на даний час зареєстровані кандидатами 28 осіб, ще 22 – відмовили.

Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

Вибори і я: міфи
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Вибори і я: міфи

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