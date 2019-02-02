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02 Лютий 2019, Київ 14:16
Новини | Політика

ЦВК відмовила Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти

ЦВК: Симоненка висунула партія, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України про засудження комуністичного режиму

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Центральна виборча комісія відмовила лідеру «Комуністичної партії України» Петру Симоненку та лідеру партії «Розумна сила» Олександру Соловйову в реєстрації кандидатами в президенти України на виборах 2019 року.

У ЦВК заявили, що Симоненка висунула партія, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Також у комісії заявили, що подана Симоненком анкета не містить відомостей про його місце проживання на території України протягом 10 останніх років.

Соловйову відмовили в реєстрації через невідповідність його анкети формі анкети кандидата на посаду президента. Крім того, встановлена наявність у його програмі положень, «спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності держави».

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на 2 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала 28 кандидатів у президенти.

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