Аваков: «мене намагалися схилити до співробітництва абсолютно всі кандидати в президенти»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив в інтерв’ю «Лівому берегу», що його намагалися схилити до співробітництва всі кандидати в президенти.

«Мене намагалися схилити до співробітництва абсолютно всі кандидати в президенти… Вони мені всі пропонували все. Ось жарт це чи серйозно – вирішуйте самі», – сказав Аваков.

За словами міністра, йому не можна запропонувати щось, що суперечить його правилам.

«Мені не можна щось пообіцяти на виборах, за підміну принципів. Пошлю будь-кого. Вибори проведу чесно – це моя амбіція. Вона збігається з амбіцією народу України», – зазначив Аваков.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на 2 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала 28 кандидатів у президенти.