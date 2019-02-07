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07 Лютий 2019, Київ 12:30
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«Це помста за «рюкзаки Авакова» – судовий експерт про кримінальну справу проти себе («СХЕМИ»)

«Це помста за «рюкзаки Авакова» – судовий експерт про кримінальну справу проти себе («СХЕМИ»)
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Надія Бугрова – автор фатального висновку, який став доказом порушень при виготовленні наплічників у так званій справі «рюкзаків Авакова». Після чого НАБУ вручило підозру синові голови МВС Олександру Авакову. Чим завершилася ця справа для сина міністра відомо – її закрили підлеглі Холодницького. А згодом Нацполіція (при чому чомусь Хмельницької області), підпорядкована голові МВС Авакову та під процесуальним керівництвом військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного регіону, відкрила кримінальну справу щодо самої Надії Бугрової – стосовно заволодіння 5 тисячами гривень. «Схеми» записали цю розмову із Надією Бугровою наприкінці грудня, коли вона перебувала у лікарні через погіршення стану здоров'я Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань, спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»

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