«Це помста за «рюкзаки Авакова» – судовий експерт про кримінальну справу проти себе («СХЕМИ»)

Надія Бугрова – автор фатального висновку, який став доказом порушень при виготовленні наплічників у так званій справі «рюкзаків Авакова». Після чого НАБУ вручило підозру синові голови МВС Олександру Авакову. Чим завершилася ця справа для сина міністра відомо – її закрили підлеглі Холодницького. А згодом Нацполіція (при чому чомусь Хмельницької області), підпорядкована голові МВС Авакову та під процесуальним керівництвом військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного регіону, відкрила кримінальну справу щодо самої Надії Бугрової – стосовно заволодіння 5 тисячами гривень. «Схеми» записали цю розмову із Надією Бугровою наприкінці грудня, коли вона перебувала у лікарні через погіршення стану здоров'я Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань, спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»