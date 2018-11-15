13 друзів Холодницького: антикорупційні активісти звинувачують САП у «зливанні» справ

«Центр протидії корупції» презентував сайт-реєстр проваджень про топ-корупцію, які, на думку активістів, «зливає» Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У САП звинувачення на свою адресу наразі офіційно не коментували. За інформацією ЗМІ, очільник відомства Назар Холодницький висловив готовність почати обговорення згаданих справ.

Наразі на сайті (можна дивитись – тут) розміщена інформація про 13 справ. Деякі з них – як так звана справа про рюкзаки Авакова – закриті, щодо деяких розслідування все ще триває або було поновлено судом після закриття, але, на переконання авторів списку, гальмується з ініціативи процесуальних керівників.

«Ви можете побачити тут також справу щодо колишнього керівника ЦВК Михайла Охендовського. Колись, коли ця справа тільки починалась, коли була підозра, Назар Холодницький особисто заявляв у численних інтерв’ю, що справа обов’язково дійде до суду, що це його принципова позиція. Потім знайшлося дуже багато аргументів дивних – і справа донині не в суді. І власне, ми переконані, що вона до нього не потрапить», – зазначає юрист «Центру протидії корупції» Олена Щербан.

Деякі з цих справ можна «врятувати», якщо прокурори робитимуть свою роботу, заявив голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

«Ми хочемо показати справи, які все ще можна довести до суду і до обвинувального вироку. І ми сподіваємося, що увага до цих справ не лишить маневру прокурорам, які, ми переконані, хочуть ці справи знищити. Чи знаємо ми про інші справи? Знаємо. Але у цьому реєстрі – тільки ті справи, які ми бетонно можемо довести. І як тільки ми зможемо довести бетонно інші справи, ми розмістимо й інші справи», – говорить він.

Як реагують у прокуратурі

Інформаційне агентство «Укрінформ» пізніше оприлюднило коментар виданню очільника САП Назара Холодницького, що той готовий публічно обговорити усі «злиті» справи.

Офіційної реакції на ресурсах САП наразі немає. Радіо Свобода направило запит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо їхньої позиції у цій справі і очікує на відповідь.

Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко натомість наголосив, що САП є самостійним антикорупційним підрозділом, який діє незалежно від ГПУ, не підпорядковується їй і не обмінюється з нею інформацією.

Що кажуть у парламенті

У Верховній Раді до оприлюдненої 15 листопада інформації поставились стримано. Критикувати САП є за що, але вибіркового підходу у цьому випадку бути не повинно, переконаний представник антикорупційного парламентського комітету депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко.

«Я розумію дуже таку акцентованість «Центру протидії корупції» на САП, натомість НАБУ навпаки у них – ідеальне, святе і так далі. Ні в кого немає сумнівів, що САП є таким самим проблемним правоохоронним органом, як і всі інші наші правоохоронні органи, і те, що вони зливають справи, їх також абсолютно ніяким чином не виділяє з-поміж ГПУ, СБУ чи інших. Тому хотілося би бачити об’єктивний підхід, тому що «Артемсіль» і «справу наплічників Авакова» НАБУ так само зливало», – зауважив політик у коментарі Радіо Свобода.

Про відповідальність, яку має нести не тільки САП, говорить і представник комітету Верховної Ради із законодавчого забезпечення правохоронної діяльності позафракційний депутат Віталій Купрій. Тим паче, «злитих» справ, за його інформацією, набагато більше.

«У мене, як мінімум, 60 справ проти топ-керівництва держави, які я відкрив за рішенням суду. НАБУ їх не розслідувало. Частково їх закриває САП, частково НАБУ, набагато більше, ніж казали у «Центрі протидії корупції»», – каже депутат.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 4 квітня оприлюднило записи розмов керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького, зроблені на «жучок» в акваріумі його кабінету.

16 квітня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у записах немає підстав для притягнення Холодницького до кримінальної відповідальності, але в них явно вбачається дисциплінарне порушення.

Днями Національне антикорупційне бюро, яке займається розслідуванням випадків топ-корупції, оприлюднило заяву, що тільки у 35 серед 166 кримінальних проваджень, в яких воно завершило розслідування, ухвалено судові рішення, а у 48 справах навіть не відбулося підготовче засідання.

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