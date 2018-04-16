Луценко: у записах Холодницького немає підстав для його кримінального переслідування

У записах, зроблених в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, немає підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Їх аналізував керівник НАБУ пан Ситник і я, як керівник Генпрокуратури... І він, і я дійшли висновку, що в них явно вбачається дисциплінарне порушення», – сказав Луценко 16 квітня в Києві.

За його словами, «жодних хабарів, які вимагав або отримав Холодницький», у записах не зафіксовано.

Генпрокурор повідомив, що наразі Холодницький перебуває у відпустці.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 4 квітня оприлюднило записи розмов керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького, зроблені на «жучок» в акваріумі його кабінету. Щоб керівники антикорупційних відомств пояснили суть конфлікту, депутати викликали їх до Верховної Ради.

Холодницький під час виступу заявив, що буде спростовувати «оприлюднені нарізки» відео щодо нього на засіданні кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів, а не в парламенті.

30 березня ГПУ і НАБУ направили до комісії прокурорів дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші». Він звинуватив очільника САП у «зливі інформації», тиску на посадових осіб і суд, а також підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень.

Сам Холодницький зазначив, що не тримається за свою посаду, і висловив здивування заявами Артема Ситника.

Згодом у Національному антикорупційному бюро України заявили, що детективи бюро продовжують співпрацю зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, попри ситуацію, що склалася.

Керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Петер Ваґнер в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Брюсселю відомо про суперечки між антикорупційними органами в Україні, і «це не справляє хороше враження».