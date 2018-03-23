«Жучок» у кабінеті Холодницького: навіщо прослуховували прокурора

У кабінеті голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького виявлена «прослушка». Про скандал дізналися цього тижня, коли одразу кілька інтернет-видань повідомили, що Холодницький збирається у відставку. Мовляв, наговорив зайвого і тепер змушений буде піти. Згодом Назар Холодницький заперечив, що збирається залишити свою посаду, але підтвердив факт «прослушки». За даними ЗМІ, прослуховуванням займалася Генеральна прокуратура спільно з НАБУ. Цю ситуацію у програмі «Ваша Свобода» аналізували Андрій Марусов, голова правління громадської організації Transparency International Україна; Сергій Миткалик, член Ради громадського контролю НАБУ; Ігор Луценко, народний депутат України, член комітету з питань запобігання і протидії корупції.