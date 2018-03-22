Справа з прослуховуванням – це «медійна війна» проти антикорупційних органів – Ситник

Брюссель – На тлі скандалу навколо прослуховування офісу голови Спеціальної антикорупційної прокуратури, в Брюсселі в четвер намагалися з’ясувати, що саме блокує боротьбу з головною системною проблемою України – корупцією. Водночас, європейці наголошують: одним НАБУ в Україні корупцію не подолати. Це вимагає значно ширшого наступу на цю «хворобу» – і з боку установ, і з боку політикуму, і за сприяння самого суспільства

Звинувачення НАБУ в прослуховуванні голови Спецпрокуратури Назара Холодницького керівник антикорупційного бюро називає «провокативними». Так само, провокацією називає ситуацію й сам Холодницький, додаючи, що чекає інформації правоохоронців, кому належав прослуховуючий технічний засіб, і хто був ініціатором, а тим часом, «НАБУ і САП є єдиною структурою, тому ми повинні працювати разом».

Напередодні директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що вважає «недоречним» коментувати такі заяви. Він назвав повідомлення у пресі «провокативними» і такими, що «нібито підштовхують до певних коментарів».

20 березня в ЗМІ з’явилася інформація про те, що буцімто кабінет антикорупційного прокурора Назара Холодницького кілька тижнів прослуховувався за допомогою апарата, який був прикріплений до акваріуму біля столу прокурора. У пресі писали про те, що «прослуховування» могли встановити співробітники НАБУ за згоди генпрокурора.

«Елемент медійної війни проти антикорупційних органів» – Ситник

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник запевняє, що ситуація з буцімто прослуховуванням з боку його установи кабінету керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького не вплинула на співпрацю двох установ.

«Прокурори і детективи працюють разом. Якщо ви звернули увагу, за останні два дні ми завершили п’ять кримінальних проваджень, причому достатньо відомих. Від себе можу сказати, що я зроблю все, щоб незалежність НАБУ, на яку постійно спокушається влада, буде захищена, бо пишуть, що вона під загрозою», – заявив у Брюсселі Ситник.

На питання, чи з’ясовували разом з головою САП Назаром Холодницьким, хто міг організувати прослуховування, і кому це вигідно, голова НАБУ Артем Ситник відповідає, що про це слід питати «у тих ресурсів, хто це розповсюджує».

«Проаналізуйте інформацію, яка з’являється кожен день: починаючи від того, що я когось вбивав і захоплював якісь землі у Львівській області. Це – елемент медійної війни проти антикорупційних органів», – каже Ситник.



Справи про корупцію у виших владних колах гальмують суди

Розповідаючи європейцям про здобутки антикорупційної боротьби, Артем Ситник, директор НАБУ, вкотре нарікає: на його установу постійно чиниться тиск, а ті всі справи, які вона разом із прокуратурою передає до суду, практично там повністю гальмуються.

«Справи, які ми разом із САП під величезним тиском та спротивом розслідуємо та передаємо до суду, там в суді практично втрачаютьс свій рух», – каже він.

На це ж скаржиться й голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, кажучи, що у судах вже перебуває понад сто справ, а вироки по них не виносяться. «А на винесення вироків, яких так чекають, прокурори впливати не можуть, бо для цього є третя гілка влади – судова».

До того ж, каже він, «ті суб’єкти, щодо яких ведуться розслідування, є надбагатими людьми, з надміцною адвокатською базою та величезними коштами для боротьби проти нас».

Щодо такої очікуваної і українцями, і міжнародними партнерами установи, як Антикорупційний суд, то і Холодницький, і Ситник, мають не надто позитивні прогнози: на їхню думку, якщо влада спроможеться її нарешті створити, то повністю дієвим Суд стане не раніше весни 2019 року.



Антикорупційні рекомендації

Очима європейців, у антикорупційному наступі Україні слід не гаяти часу. Зокрема, Мартін Кройтер, декан та виконавчий директор Міжнародної антикорупційної академії, вказує на кілька рекомендацій, які мав би взяти до уваги офіційний Київ.

Перший – забезпечити незалежність та сталу роботу вже існуючих антикорупційниї установ, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повинні мати підтримку з боку влади і з боку партнерів з-за кордону. Друга рекомендація – створення Антикорупційного суду є вирішальним. Далі – слід створити ефективний механізм контролю е-декларацій. Тако найвища політична державна влада має відповідально ставитися до боротьби з корупцією. Ну, й нарешті – слід активніше координувати роботу й проводити консультації із зовнішніми установами, зокрема, Єврокомісією, МВФ чи Світовим банком.

Комісар з політики сусідства Йоганнес Ган зі свого боку, звертає увагу українців, які наступного року підуть на вибори, віддавати свої голоси за політиків, які демонструють «щиру та успішну боротьбу з корупцією». Владі ж, каже комісар ЄС, неможна гаяти часу, та вдатися до необхідних кроків, зокрема, щодо створення Антикорупційного суду.