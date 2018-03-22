Холодницький про відставку: «без мене мене женили»

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відкидає чутки про свою відставку. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, про це Холодницький сказав 22 березня в Брюсселі, де він перебуває з візитом.

«Два дні тому була дуже хороша медійна акція, я стежив за цими подіями, читаючи новини. Спочатку я читав, що йду у відставку, тоді у відпустку: до Великодня, тоді до травня. Знаєте: без мене мене женили. Ще раз наголошую, я зараз перебуваю з робочим візитом у Брюсселі, САП і НАБУ працюють разом. У понеділок у мене наради будуть по актуальних наших провадженнях», – сказав Холодницький.

Він підтвердив, що три тижні тому в його кабінеті виявили пристрій, схожий на ті, що використовуються для прослуховування. Холодницький заявив, що зараз очікує інформації, що це був за пристрій, кому він належить і хто був ініціатором його встановлення.

«Якщо хтось хоче мене таким чином змусити до якихось дій, відставок чи іншого: не дочекаєтесь… Я налаштований на роботу, на результати НАБУ і САП… Шантажувати мене не треба, я робитиму свою роботу, навіть якщо лишуся сам на сам зі всіма», – сказав керівник САП.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про начебто намір Назара Холодницького піти у відставку найближчим часом. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Радіо Свобода заявили, що Назар Холодницький виконує свої обов’язки у «звичайному режимі». Водночас повідомлення ЗМІ про нібито виявлення в кабінеті Холодницького пристроїв для прослуховування у САП раніше не коментували. Деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник на це заявив, що коментувати публікації в деяких ЗМІ є недоречним.