Луценко ініціює звільнення Холодницького

Генеральна прокуратура та Національне антикорупційне бюро направили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

Документ був підписаний генпрокурором Юрієм Луценком та директором НАБУ Артемом Ситником, стверджують в ГПУ. Як повідомив Луценко, в своєму поданні він просить КДКП розглянути питання про зняття Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП.

Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко пояснив, що таке рішення було прийнято у рамках кримінального провадження, яке розслідується НАБУ спільно з ГПУ, за здобутими в ході слідства фактами. Луценко називає ці факти "належно розсекреченими".

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За словами Лисенка, прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження, згідно з частиною 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру», з таких підстав:

невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;

розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень;

вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

грубе порушення правил прокурорської етики;

втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про начебто намір Назара Холодницького піти у відставку найближчим часом. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Радіо Свобода заявили, що Назар Холодницький виконує свої обов’язки у «звичайному режимі».

Водночас повідомлення ЗМІ про нібито виявлення в кабінеті Холодницького пристроїв для прослуховування у САП раніше не коментували. Деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник на це заявив, що коментувати публікації в деяких ЗМІ є недоречним.