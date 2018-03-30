Холодницький відкидає звинувачення і заявляє про намір піти на допит ГПУ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький відкидає звинувачення Генеральної прокуратури України. 30 березня в Києві він заявив, що не тримається за свою посаду, але планує довести свою правоту.

«3 квітня мене викликають на допит у цей департамент (Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури – ред.) на 10 годину, Я піду на допит, дам всі покази, я вже казав, що я ні від кого не ховаюся, нікуди втікати не буду. Але я так розумію, що цим департаментом за підтримки Національного антикорупційного бюро було встановлено прослуховуючий засіб. Я не буду зараз давати оцінку законності встановлення цієї прослушки, я думаю, що це зробить слідство і сторона захисту, на бік якої я зараз змушений перейти», – сказав Холодницький.

Він висловив здивування заявами директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, який заявив про необхідність відставки Холодницького. «Питання наших відносин було в рамках КПК: як тільки прокурор погоджував підозру, він був хорошим, активним, а як тільки почав питати про докази, чим підтверджується кожне слово, виписане в цих підозрах, він відразу ставав зі старої системи, якимось не таким», – сказав керівник САП.

Читайте також: Луценко ініціює звільнення Холодницького

Раніше Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро направили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

Документ був підписаний генпрокурором Юрієм Луценком і директором НАБУ Артемом Ситником, стверджують в ГПУ. Як повідомив Луценко, в своєму поданні він просить КДКП розглянути питання про зняття Холодницького з посади заступника генпрокурора – керівника САП.

Ситник в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші».

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про начебто намір Назара Холодницького піти у відставку найближчим часом. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Радіо Свобода заявили, що Назар Холодницький виконує свої обов’язки у «звичайному режимі».

Водночас повідомлення ЗМІ про нібито виявлення в кабінеті Холодницького пристроїв для прослуховування у САП раніше не коментували. Деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник на це заявив, що коментувати публікації в деяких ЗМІ є недоречним.