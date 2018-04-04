«Плівки Холодницького»: що сказали, а що не коментували керівники САП та НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи розмов керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького, зроблені на «жучок» в акваріумі його кабінету. У медіа з’явилась також копія звернення керівника НАБУ Артема Ситника до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) із переліком порушень, яких, на переконання Ситника, припустився Холодницький у роботі. Щоб керівники антикорупційних відомств пояснили суть конфлікту, депутати викликали їх до Верховної Ради. Проте роз’яснень по суті парламентарі майже не почули.

У копії звернення Артема Ситника до КДКП, зміст якої оприлюднило «Громадське» телебачення, лунають такі звинувачення на адресу Назара Холодницького:

невиконання та неналежне виконання службових обов’язків;

розголошення таємниці слідства;

дії, що порочать звання прокурора й можуть викликати сумнів у його об’єктивності та непідкупності;

грубе порушення правил прокурорської етики;

втручання в службову діяльність іншого прокурора чи суддів.

В оприлюднених НАБУ розмовах ці закиди ілюструють на конкретних провадженнях. Важливо, що Холодницький не спростував, що на плівках – його голос, проте назвав їх «хорошою грою на публіку» та «нарізкою слів».

Справа Труханова та Одеської міськради

Холодницький нібито наказав своєму заступникові не проводити активні слідчі дії щодо певних фігурантів справи про розкрадання в Одеській міськраді. А також – не притягати мера Одеси Геннадія Труханова до кримінальної відповідальності та спотворити зміст документів у цій справі.

«Питання в тому, що Одеса… він тримає місто в українських кольорах… хто його знає, хто прийде на його місце», – каже Холодницький в розмові з підлеглим.

​Справа Корчак

Ситник звинувачує Холодницького також у тому, що той «у грубій формі відмовився» погодити доступ до речей і документів уже екс-голови НАЗК Наталії Корчак. Йдеться про справу щодо «незадекларованої автівки», якою вона користувалась разом із чоловіком, але записана машина на свекруху.

Окрім того, за матеріалами скарги, Холодницький розповів секретні відомості у справі Корчак керівникові правозахисної організації Transparency International Ярославу Юрчишину. У розмові з антикорупціонером керівник САП нібито заявив, що не збирається арештовувати Наталію Корчак, мовляв, «це зашкодить усім».

​Справа Супрун

Також згадується, що Холодницький нібито інструктував директора компанії «Акварелі Девелопмент Холдінг» Сергія Кафтю про те, що на допиті НАБУ не потрібно згадувати, що мер міста Вишневого Ілля Діков раніше просив у нього надати безкоштовно нерухомість в одному зі зведених житлових комплексів. Йдеться про справу щодо пропозиції хабара від помічника лідера Радикальної партії Олега Ляшка в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун у вигляді квартири в одному зі збудованих Кафтею комплексів в обмін на техніку для лікарні Вишневого.

За словами Ситника, в розмовах із підлеглими Холодницький називав забудовника другом і забороняв допитувати того без його присутності, а також проводити в Кафті обшук.

«Подзвони в Солому (Солом’янський районний суд Києва – ред.) – нехай не розглядають. Поверніть усі ухвали, поверніть», – каже Холодницький.

У НАБУ вважають, що дії Холодницького «унеможливили здійснення досудового розслідування належним чином і позбавили детективів вагомих доказів».

Справи Логвинського

Прихильний Холодницький, за версією НАБУ, і до депутата «Народного фронту» Григорія Логвинського. У скарзі йдеться про те, що очільник САП обіцяв повідомити парламентареві про ймовірні обшуки у трьох справах, які проти нього веде НАБУ.

«Я повністю контролюю ситуацію. Поки що розбирався, там загрози тобі немає… Домовимось далі, які слідчі дії плануються, потім скажу. Чому ти так кіпішуєш. Розумієш, я не закрию справу, тому що так треба. Розумієш, так не буде… Якщо по закону, то щоб прокурор закрив справу, треба підозру оголошувати», – говорить Холодницький про справу щодо компанії «Золотий мандарин», із якою пов’язують Логвинського.

А також Холодницький ніби інструктував підлеглого прокурора, що у питанні Логвинського «присутній політичний момент», бо його підтримують депутати Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров, а також увесь склад Європейського суду з прав людини, суддею якого вже 8 років є дружина Логвинського. Холодницький додав про «впливовість євреїв у світі, і що він не хоче собі ворогів серед них, уживаючи водночас численні антисемітські висловлювання та нецензурні вирази».

Справи Бахматюка

У заяві Ситника йдеться про те, що Холодницький нібито намагався переконати прокурорів припинити вести два провадження щодо бізнесмена та власника агрохолдингу UkrLandFarming Олега Бахматюка. Зрештою, очільник САП своєю постановою забрав справи Бахматюка з Антикорупційної прокуратури, передавши їх до слідчих Національної поліції.

Холодницький у Верховній Раді

До 4 квітня Назар Холодницький коментував лише про політичний, на його думку, характер кампанії навколо його звільнення. Більше відповідей уже щодо конкретних сказаних очільником САП депутати розраховували почути у Верховній Раді.

Проте Холодницький трактувати свої слова не поспішає. Він вибачився за нецензурну лайку на записах і пообіцяв все пояснити під час перевірки.

«Вся моя позиція, і всі спростування тих нарізок, і повний текст я надам Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів. Я не думаю, що на парламентській трибуні нам треба це досліджувати. Я за кожне слово своє ручаюсь. Не за словом, а за ділом судіть», – заявив очільник САП у парламенті.

По суті закидів він коментував лише справу Супрун, в якій свідком проходить його приятель – забудовник Кафтя. За словами Холодницького, його слова продиктовані бажанням захисти бізнес від надмірних перевірок – так званих «маски-шоу», – адже саме такої економічної політики Україна офіційно дотримується.

«Хочу побачити весь запис, особливо тоді, коли прийшли «в тупу», взяли кагал обшуків в людини, яка будує квартири, я питаю в прокурора: «З якою метою ти береш цей обшук?», – а він не може пояснити. То це є тиск на бізнес. Якщо ми говоримо про «маски-шоу стоп», то це треба не словом, а ділом робити. Я як керівник САП буду робити все, щоб «маски-шоу» дійсно були «стоп», а не тероризували бізнесменів», – сказав Холодницький.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, чий помічник фігурує в тій же справі про пропозицію хабара Супрун, критикував Холодницького.

«Пане Холодницький, думаю, багато бізнесменів хотіли б, щоб ви їм надавали персональні консультації, як своєму другові-забудовнику з Вишневого. Але не кожен із бізнесменів може зайти до вас у кабінет, – говорив Ляшко. – Ви отримали звання генерала, заслуженого юриста, віце-президент Федерації футболу. Що вам бракує для щастя?»

У відповідь на це Холодницький відповів, що йому бракує будинку в Козині, який має Ляшко, та такого ж талану в лотереях.

Ситник у Верховній Раді

Між НАБУ та САП немає конфлікту, переконував депутатів Артем Ситник.

«Є певне кримінальне провадження, є певні матеріали, які на сьогодні передані до компетентних органів. Якщо це стосується Кримінального кодексу, це передано до Генеральної прокуратури, якщо стосується дисциплінарного провадження, це передано до Комісії прокуратури із процесуальних правопорушень, тому не потрібно спекулювати на цьому процесі. Немає жодного конфлікту», – сказав Ситник.

Проте саме ефективність роботи антикорупційних органів на тлі справи Холодницького, а також їхня незалежність викликали у парламентарів найбільше запитань.

«Я звертаюся до вас з одним проханням: обірвіть пуповину з адміністрацією президента і з кабінетом Порошенка. Це перше, що ви повинні були зробити у перший день, як ви сіли у ці приміщення. Викиньте телефони, які з’єднують з Порошенком і іншими посадовцями, не приймайте депутатів», – сказав законодавець від «Батьківщини» Сергій Соболєв.

Лідер президентської фракції «БПП» Артур Герасимов натомість закликав НАБУ та САП працювати ефективніше та витрачати менше енергії на внутрішні суперечності. А також він порадив брати приклад із Генеральної прокуратури, яку очолює Юрій Луценко – людина президента Петра Порошенка.

Сам генеральний прокурор Луценко у Раді не з’явився на виклик Верховної Ради, хоча його запрошували разом із Ситником та Холодницьким.