Пітер Вагнер про суперечки між САП і НАБУ: «це не справляє хороше враження»

Керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер заявляє, що Брюсселю відомо про суперечки між антикорупційними органами в Україні і «це не справляє хороше враження».

«Ми знаємо про події в Києві. Ми слідкуємо за повідомленнями…Безумовно, це не справляє хороше враження, коли ті, хто мав би боротися з корупцією, більше борються між собою. Або ні. Може часом це тільки шум в пресі, про який ми не можемо судити, або про який дізнаємося тільки через кілька днів», – сказав він в ефірі програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна.

30 березня ГПУ і НАБУ направили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

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Документ був підписаний генпрокурором Юрієм Луценком і директором НАБУ Артемом Ситником, стверджують в ГПУ. Як повідомив Луценко, у своєму поданні він просить КДКП розглянути питання про зняття Холодницького з посади заступника генпрокурора – керівника САП.

Ситник заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші». Він звинуватив очільника САП у «зливі інформації», тиску на посадових осіб та суд, а також підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень.

Сам Холодницький зазначив, що не тримається за свою посаду, і висловив здивування заявами Артема Ситника, який заявив про необхідність відставки Холодницького. «Питання наших відносин було в рамках КПК: як тільки прокурор погоджував підозру, він був хорошим, активним, а як тільки почав питати про докази, чим підтверджується кожне слово, виписане в цих підозрах, він відразу ставав зі старої системи, якимось не таким», – сказав керівник САП.

30 березня у Національному антикорупційному бюро України заявили, що детективи бюро продовжують співпрацю зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, незважаючи на звинувачення очільника САП Назара Холодницького в дисциплінарних проступках.