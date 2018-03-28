Луценкові вигідно прослуховувати САП – Миткалик

Від провадження НАБУ проти САП виграє не тільки Юрій Луценко, а й фігуранти інших справ, які веде Бюро, впевнений член Ради громадського контролю при НАБУ Сергій Миткалик. Водночас він зазначає, що в НАБУ достатньо вузька компетенція, тож якщо вже Бюро почало провадження, цього вимагав закон. А політолог Сергій Таран впевнений: конкуренція між правоохоронними органами мала б сенс, якби концентрувалась на кількості розкритих справ, а не на політичній складовій.

Член Ради громадського контролю НАБУ Сергій Миткалик звертає увагу на те, що детективи Антикорупційного бюро зобов’язані розпочати кримінальне провадження у випадку, якщо виявляють ознаки корупційної діяльності згідно своєї підслідності, незалежно від того, хто є суб’єктом злочину.

«НАБУ має вузький перелік статей, які може розслідувати. Це або розкрадання, або корупційні статті, і зазвичай цілком імовірно, що по цих статтях і здійснює провадження Національне антикорупційне бюро», – сказав Миткалик в ефірі «Ранкової Свободи».

Однак Миткалик додав, що й сама Рада громадського контролю наразі не знає, хто саме є фігурантом розслідування, і чекає відповіді на інформаційний запит від Бюро.

Це і конфлікт між Генеральною прокуратурою в особі пана Луценка та його заступником паном Холодницьким, це і протиріччя між умовно старою системою та новими антикорупційними органами

Доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України Сергій Римаренко називає протистояння між САП та ГПУ «вже аксіомою».

«Очевидно, це протиріччя почалося не вчора і навіть не позавчора. Це і конфлікт між Генеральною прокуратурою в особі пана Луценка та його заступником паном Холодницьким, це і протиріччя між умовно старою системою та новими антикорупційними органами», – пояснює він.

Особистий чинник, на думку Римаренка, полягає в тому, що й САП, у свою чергу, розслідує можливі порушення з боку Луценка.

«Пан Холодницький об’єднав у кримінальне провадження справу про можливе незаконне збагачення пана Луценка і про можливе недостовірне подання декларації про його доходи. Це, власне, теж може бути одним із таких особистих моментів протистояння між САП і Генеральною прокуратурою».

Провадження і проти голови САП, і проти генерального прокурора, зазначає Сергій Миткалик, згідно Кримінально-процесуцального кодексу мало б розслідувати Державне бюро розслідувань. Проте наразі воно ще не працює, а його функції виконує ГПУ.

Тиск із провадженням Назара Холодницького проти Юрія Віталійовича – це все-таки не є політичною боротьбою

«Якщо на сьогодні провадження існує проти Холодницького, то його по закону зобов’язана розслідувати Генпрокуратура, що ми й бачимо. На мій погляд, тиск із провадженням Назара Холодницького проти Юрія Віталійовича – це все-таки не є політичною боротьбою. На мій погляд, в САП мало шансів розслідувати провадження проти генерального прокурора. Навіть якщо таке провадження існує, знову ж таки – вузьке коло спеціалізації», – міркує представник Ради громадського контролю.

Хоча визначати переможців у протистоянні ще рано, Миткалик вже бачить, хто точно буде у виграші – інші фігуранти проваджень НАБУ.

«Діючі провадження проти топ-корупціонерів – Насірова, компанії «Трейд Комодіті», яка, кажуть, належить групі Кононенка-Грановського – вони зараз через суди максимально спростовують докази, здобуті НАБУ. І тепер всі політичні фігуранти справ НАБУ цією ситуацією користуються, бо вони вже зараз відійшли на задній план», – нарікає він.

Тепер ГПУ володіє інформацією щодо САП – Миткалик

Експерт Антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов вказує на конкуренцію між антикорупційними органами.

Він намагається розірватися між Кримінальним кодексом і волею Банкової

«Це – конкуренція, нездорова абсолютно і деструктивна, між новими антикорупційними органами. Плюс підливання олії у вогонь з боку генпрокуратури вийшло на пік. І такого ми ще до того не бачили. Вона відбувається тому, що Назар Іванович Холодницький не може обрати між вимогами закону і політичною волею вищого керівництва держави. Він намагається розірватися між Кримінальним кодексом і волею Банкової. Як наслідок, отака-от подвійна позиція», – стверджує Лємєнов. За його прогнозом, результатом такого становища може стати звільнення очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Спостерігаємо вже не вперше конкуренцію трьох структур, які змагаються між собою. До цього ще додайте СБУ та Національну поліцію

Із тезою щодо перегонів між структурами погоджується й політолог Сергій Таран.

«Спостерігаємо вже не вперше конкуренцію трьох структур, які змагаються між собою. До цього ще додайте СБУ та Національну поліцію, і ми побачимо достатньо серйозну конкуренцію між структурами».

Конкуренція була б конструктивною, вважає Таран, якби була сконцентрована на ефективності роботи.

«Проблема полягає в тому, щоб в Україні конкуренція відбувалась не навколо політики, а навколо, наприклад, конкретно розкритих справ: хто більше розкрив, хто більше зловив корупціонерів, хто більше довів справ до суду, хто більше повернув грошей державі», – перераховує політолог.

Він переконаний: варто спочатку дізнатись, наскільки серйозні підозри змісили встановити прослуховування в кабінеті Холодницького, аби доля усіх трьох структур стала визначеною.

Сергій Миткалик зазначає, що НАБУ та САП – це незалежні органи, і ГПУ не має доступу до інформацію про їхні розслідування, які можуть стосуватись оточення Луценка. В цьому розрізі, припускає він, гепрокурору може бути вигідно відкрити провадження проти керівника однієї з антикорупційних структур.

«Тепер вже ГПУ володіє інформацією щодо певних речей, які відбуваються в САП. Тому в такій конфігурації дуже зручно Юрію Луценкові отримувати якусь інформацію, збирати той же компромат, якщо він достатній, і далі вже вести цю ж боротьбу. Тому ця зв’язка провадження НАБУ та ГПУ проти САП дуже вигідна Юрію Луценку», – впевнений Миткалик.

Сергій Римаренко, у свою чергу, додає, що протистояння між НАБУ, САП та ГПУ має, окрім правової, і політичну доцільність.

«Це не тільки і не стільки намагання підпорядкувати собі владне поле, а зрештою намагання таким чи іншим чином вивести з правового поля своїх колег, друзів, бізнес-партнерів і так далі», – переконаний експерт.

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