НАБУ: попри ситуацію навколо Холодницького, детективи продовжують співпрацю із САП

Детективи Національного антикорупційного бюро України продовжують співпрацю зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, незважаючи на звинувачення очільника САП Назара Холодницького в дисциплінарних проступках, повідомили в прес-службі НАБУ.

«Ситуація, яка склалася навколо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не зупиняє співпрацю детективів з процесуальними керівниками у кримінальних провадженнях, які розслідує НАБУ. Нагадуємо, що наразі у роботі детективів НАБУ перебувають близько 500 справ, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами САП», – заявили в НАБУ.

У відомстві зазначили, що детективи бюро у складі спільної групи зі слідчими Генеральної прокуратури України здійснювали слідчі дії у рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого ГПУ за фактами ймовірного вчинення правопорушень Холодницьким.

«З огляду на дані, отримані в результаті санкціонованих судом негласних слідчих дій, існують підстави вважати, що в діях керівника САП можуть вбачатися ознаки для притягнення його до кримінальної та дисциплінарної відповідальності», – зазначили в НАБУ.

У відомстві зауважили, що питання притягнення очільника САП до кримінальної відповідальності належить до сфери компетенції Генеральної прокуратури як органу досудового слідства у згаданому кримінальному провадженні.

ГПУ і НАБУ направили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

Документ був підписаний генпрокурором Юрієм Луценком і директором НАБУ Артемом Ситником, стверджують в ГПУ. Як повідомив Луценко, у своєму поданні він просить КДКП розглянути питання про зняття Холодницького з посади заступника генпрокурора – керівника САП.

Ситник заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші». Він звинуватив очільника САП у «зливі інформації», тиску на посадових осіб та суд, а також підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень.

Сам Холодницький зазначив, що не тримається за свою посаду, але планує довести свою правоту.