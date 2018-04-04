Холодницький: у комісії прокурорів буду спростовувати «оприлюднені нарізки», а не у Раді

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що на засіданні кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів буде спростовувати «оприлюднені нарізки» відео щодо нього.

«Вся моя позиція, всі спростування тих нарізок будуть надані кваліфікаційній комісії прокурорів…не думаю, що у парламенті необхідно це досліджувати....я за кожне слово своє ручаюсь.... показати один фрагмент, але не показати інший – це трошки неправильно. На засіданні КДКП буду доводити і будемо слухати всі фрагменти. Так, там була лайка. Але в нашій країні в білих рукавичках болото корупції я не зможу побороти», – відповів Холодницький на запитання депутата про те, чи ознайомлювався він з дисциплінарною скаргою, і прохання прокоментувати один з епізодів скарги.

Сьогодні Верховна Рада заслуховує директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

30 березня ГПУ і НАБУ направили до комісії прокурорів дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші». Він звинуватив очільника САП у «зливі інформації», тиску на посадових осіб та суд, а також підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень.

Сам Холодницький зазначив, що не тримається за свою посаду, і висловив здивування заявами Артема Ситника.

Згодом у Національному антикорупційному бюро України заявили, що детективи бюро продовжують співпрацю зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, незважаючи на звинувачення очільника

САП Назара Холодницького в дисциплінарних проступках.

Керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Петер Ваґнер в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Брюсселю відомо про суперечки між антикорупційними органами в Україні, і «це не справляє хороше враження».