У Раді заслуховують керівника САП Холодницького (трансляція)

Верховна Рада почала заслуховувати директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Наразі Холодницький відповідає на запитання депутатів.

Водночас генпрокурора Юрія Луценка, якого також запрошували до Верховної Ради, на засіданні парламенту немає.

30 березня ГПУ і НАБУ направили до комісії прокурорів дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що ризик збереження Холодницького на посаді «перевищує всі інші». Він звинуватив очільника САП у «зливі інформації», тиску на посадових осіб та суд, а також підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень.

Сам Холодницький зазначив, що не тримається за свою посаду, і висловив здивування заявами Артема Ситника.

Згодом у Національному антикорупційному бюро України заявили, що детективи бюро продовжують співпрацю зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, незважаючи на звинувачення очільника САП Назара Холодницького в дисциплінарних проступках.

Керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Петер Ваґнер в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Брюсселю відомо про суперечки між антикорупційними органами в Україні, і «це не справляє хороше враження».