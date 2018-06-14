Досудове розслідування щодо голови ЦВК Охендовського досі не поновили – ГПУ

Генеральна прокуратура України повідомляє, що досудове розслідування щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, підозрюваного в отриманні хабарів, досі зупинене. Про це ГПУ заявила 14 червня у відповіді на запит Радіо Свобода щодо стану розслідування у кримінальних провадженнях щодо так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

«Детективи НАБУ ведуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, в якому 13 червня 2016 року про підозру в отриманні неправомірної вигоди (хабарів) повідомлено голові Центральної виборчої комісії О. На даний час вказане провадження зупинене на підставі п.3 ч.1 статті 280 КПК України (через необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва – ред.)», – йдеться у відповіді ГПУ.

У квітні Солом’янський районний суд Києва скасував постанову голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про припинення досудового розслідування щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у справі так званої «чорної бухгалтерії» «Партії регіонів».

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9 червня 2017 року в САП повідомили про зупинення досудового розслідування кримінального провадження щодо голови ЦВК. У відомстві зазначили, що до уповноважених органів інших держав направили низку клопотань про надання міжнародної правової допомоги у цій справі. У САП пояснили, що слідство зупинили «до отримання відповідей».

При цьому в НАБУ наголошували, що зібраних доказів достатньо для повідомлення Охендовському підозри в остаточній редакції.

30 травня 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідування на підставі заяви екс-заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака про «чорну бухгалтерію» «Партії регіонів».

Трепак в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня. Україна» заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки низці колишніх і нинішніх високопосадовців. За його словами, йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів.

У грудні 2016 року НАБУ у рамках цього провадження повідомили про підозру Охендовському в одержанні хабарів в особливо великих розмірах – понад 160 тисяч доларів. У НАБУ повідомили, що достовірність підписів Охендовського у журналі звітності про видатки з «чорної бухгалтерії» підтвердили дві експертизи.

Сам Михайло Охендовський провину заперечує.

НАБУ зверталося до суду з клопотанням про відсторонення Охендовського з посади голови ЦВК, проте суд це прохання не задовольнив.