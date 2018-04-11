Суд скасував постанову Холодницького про зупинення розслідування у справі Охендовського

Солом’янський районний суд Києва скасував постанову голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про припинення досудового розслідування щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у справі так званої «чорної бухгалтерії» «Партії регіонів». Суд ухвалив рішення 3 квітня, однак оприлюднили його 10 квітня.

У документі не вказані ім’я чи посада Охендовського, однак зазначений номер провадження – № 52016000000000166, яке відкрили 30 травня 2016 року. Саме тоді правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо «чорної бухгалтерії». Крім того, вказане ім’я адвоката сторони захисту – Світлани Байдан, яка представляє Охендовського.

9 червня 2017 року в САП повідомили про припинення досудового розслідування кримінального провадження щодо голови ЦВК. У відомстві зазначили, що до уповноважених органів інших держав спрямована низку клопотань про надання міжнародної правової допомоги у цій справі. У САП пояснили, що слідство зупинили «до отримання відповідей».

30 травня 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідування на підставі заяви екс-заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака про «чорну бухгалтерію» «Партії регіонів».

Трепак в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня. Україна» заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки низці колишніх і нинішніх високопосадовців. За його словами, йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів.

У грудні 2016 року НАБУ у рамках цього провадження Охендовському повідомили про підозру в одержанні хабарів в особливо великих розмірах – понад 160 тисяч доларів. У НАБУ повідомили, що достовірність підписів Охендовського у журналі звітності про видатки з «чорної бухгалтерії» підтвердили дві експертизи. Сам Михайло Охендовський свою провину заперечує.

НАБУ зверталося до суду з клопотанням про відсторонення Охендовського з посади голови ЦВК, проте суд це прохання не задовольнив.