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11 Квітень 2018, Київ 17:18
Новини | Політика

Суд скасував постанову Холодницького про зупинення розслідування у справі Охендовського

Голова ЦВК Михайло Охендовський є фігурантом справи так званої «чорної бухгалтерії» «Партії регіонів»

Солом’янський районний суд Києва скасував постанову голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про припинення досудового розслідування щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у справі так званої «чорної бухгалтерії» «Партії регіонів». Суд ухвалив рішення 3 квітня, однак оприлюднили його 10 квітня.

У документі не вказані ім’я чи посада Охендовського, однак зазначений номер провадження – № 52016000000000166, яке відкрили 30 травня 2016 року. Саме тоді правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо «чорної бухгалтерії». Крім того, вказане ім’я адвоката сторони захисту – Світлани Байдан, яка представляє Охендовського.

9 червня 2017 року в САП повідомили про припинення досудового розслідування кримінального провадження щодо голови ЦВК. У відомстві зазначили, що до уповноважених органів інших держав спрямована низку клопотань про надання міжнародної правової допомоги у цій справі. У САП пояснили, що слідство зупинили «до отримання відповідей».

30 травня 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідування на підставі заяви екс-заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака про «чорну бухгалтерію» «Партії регіонів».

Трепак в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня. Україна» заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки низці колишніх і нинішніх високопосадовців. За його словами, йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів.

У грудні 2016 року НАБУ у рамках цього провадження Охендовському повідомили про підозру в одержанні хабарів в особливо великих розмірах – понад 160 тисяч доларів. У НАБУ повідомили, що достовірність підписів Охендовського у журналі звітності про видатки з «чорної бухгалтерії» підтвердили дві експертизи. Сам Михайло Охендовський свою провину заперечує.

НАБУ зверталося до суду з клопотанням про відсторонення Охендовського з посади голови ЦВК, проте суд це прохання не задовольнив.

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