Заступниця держсекретаря США закликала Україну продовжити реформи і зосередитися на антикорупційному суді

Виконати свої зобов’язання щодо реформ та передовсім забезпечити ефективну роботу Вищого антикорупційного суду – з таким закликом до української влади виступила в Києві Кірстен Медісон, заступниця Держсекретаря США та голова Бюро з розвитку правоохоронної системи та протидії наркотрафіку.

«Головна мета мого приїзду – відстежити прогрес у втіленні антикорупційних реформ в Україні... Це ті речі, яких прагнули учасники Революції Гідності» – зауважила Кірстен Медісон, вийшовши до журналістів після зустрічі з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

«В української влади є амбітний план реформ. Але лишається багато питань щодо речей, які ще треба зробити. Надзвичайно важливо запустити незалежний та ефективний Антикорупційний суд, як це обіцяла зробити українська влада», – наголосила американська чиновниця.

Раніше цього ж дня Кірстен Медісон мала зустріч з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Деякі подробиці вона повідомила Радіо Свобода.

«Це була не одна зустріч, а радше декілька невеликих зустрічей з Арсеном Аваковим. Ми обговорювали реформування силових структур. Патрульна поліція – це та успішна частина цих реформ, яка є на поверхні. А ще є спецпідрозділ «Корд», реформи прикордонної служби. Ми мали зустрічі з представниками цих та інших структур, в цілому мої враження – позитивні», – визнала заступниця держсекретаря США.

Водночас вона висловилася і про ризики, зокрема – про непорозуміння між НАБУ та САП.

«Приборкання корупції можливе лише за умови спільних зусиль основних антикорупційних органів: НАБУ, САП та Антикорупційного суду... Проблема корупції є критичною для майбутнього політичного та економічного успіху України», – підсумувала посадовець.

Кірстен Медісон перебуває в Києві з офіційним візитом з 18 жовтня. Потім вона планує відвідати Копенгаген. Візити заступниці Державного секретаря Сполучених Штатів до України і Данії присвячені боротьбі з корупцією.