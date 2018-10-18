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18 Жовтень 2018, Київ 16:31
Новини | Події

Із Чорногорії до України екстрадували підозрювану у відмиванні 1,6 млрд гривень – ГПУ

У квітні 2017 року в Чорногорії затримали українку Ірину Мусієнко, яка, за версією українських правоохоронців, причетна до так званої «газової схеми Онищенка»

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Із Чорногорії до України екстрадували українку, яку розшукувало Національне антикорупційне бюро України, повідомила Генеральна прокуратура України.

«Завершена процедура екстрадиції з Чорногорії до України громадянки України, яка розшукувалася Національним антикорупційним бюро України за вчинення у складі злочинної організації фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 мільярда гривень», – заявили в ГПУ.

Згідно з повідомленням, Міністерство юстиції Чорногорії ухвалило рішення про екстрадицію жінки у вересні.

У відомстві не уточнюють імені підозрюваної та справу, у якій вона фігурує.

У квітні 2017 року в Чорногорії затримали українку Ірину Мусієнко, яка, за версією українських правоохоронців, причетна до так званої «газової схеми Онищенка».

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