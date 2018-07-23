НАБУ викликає Онищенка на допит

Національне антикорупційне бюро України викликає на допит депутата-втікача Олександра Онищенка у справі про розкрадання коштів.

Як йдеться в повідомленні НАБУ, Онищенка викликають на допит 26 липня на 12:00.

Онищенко є фігурантом так званої «газової справи». У липні 2016 року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України.

Сам він заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

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У грудні 2015 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із «Укргазвидобуванням».

За даними слідства, в період з січня 2013 року по червень 2015 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого «Укргазвидобування» спричинено збитки – понад 740 мільйонів гривень». Загалом слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 людей, наразі 7 людей перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 людей скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.