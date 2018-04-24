«Плівки Онищенка»: яку гру веде олігарх-утікач?

Олігарх-утікач Олександр Онищенко з липня 2016 року переховується від українського правосуддя то в Лондоні, то в Барселоні. Весь цей період його головним козирем є таємні плівки нібито розмов із першими особами України. Зокрема і переговори з президентом Петром Порошенком про долю іншого втікача – екс-міністра екології, досі впливового газового магната Миколи Злочевського. Проте достовірність записів досі не доведена. Онищенко передав українським медіа лише фрагменти плівок, а про решту написав книжку. Він намагається підтримувати цікавість до власної персони та до потенційного компромату, який зібрав за час політичної і бізнесової активності в Україні. Проте якщо він хоче покарати інших фігурантів схем, у яких брав участь, то чому не надає правоохоронним органам розмови на перевірки? І чи пов’язана активність Онищенка з майбутніми виборами?

Останнє, що «злив» у мережу Олександр Онищенко – селфі з «президентського кабінету». Саме там, за словами одіозного олігарха, він проводив по кілька годин, чекаючи на розмову з Петром Порошенком. І цим знімком Онищенко підігріває інтерес до головного питання: про які брудні домовленості може йтись на його плівках і чи справжні ті записи?

Свою книжку з розшифровками розмов із главою держави олігарх анонсував дещо раніше в квітні. Він планує презентувати її незабаром в Україні та Росії. Видання «Страна.UA» вже публікувало один із розділів: саме про Злочевського та ймовірні обіцянки Порошенка заморозити проти нього справи і не заважати бізнесу – в обмін на безкоштовний газ підприємству Ігоря Кононенка, наближеного до президента. Онищенко ж нібито виступав посередником цих домовленостей.

​Позиція Адміністрації президента категорична: плівки Онищенка – «це фейки, що не потребують коментарів».

А от українські правоохоронні органи реагують досить стримано. Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував, що справи Злочевського ще в 2016 році перейшли до НАБУ. А в бюро заявили, що неодноразово пропонували утікачеві передати оригінали плівок. Проте на відповідь чекають третій рік.

«За умови одержання оригіналів записів НАБУ готове вивчити їх у межах своєї компетенції», – заявляє бюро.

Залаштунки Онищенка

Тож чому Онищенко вже третій рік відтягує повне оприлюднення матеріалів, які, за його ж словами, можуть знищити теперішню політичну верхівку?

Олігарх-утікач «грає в довгу», каже політолог Ігор Рейтерович. Для таких зволікань може бути кілька причин: або він не має аж такої кількості провокаційних записів, як говорить, або ж намагається зволіканням виторгувати собі певні преференції, припускає експерт.

«Щодо преференцій мова може йти про намагання отримати як від чинної влади (якимось чином домовитись), або як елемент преференцій у тих країнах, де перебуває (тобто, що в нього є певні докази, які він готовий надати, скажімо, в обмін на притулок і можливість не бути депортованим до України)», – говорить Рейтерович у коментарі для Радіо Свобода.

Або ж Онищенко не полишає надії в тому чи іншому статусі ще повернутися в Україну. А в плівках можуть фігурувати люди, які поки не при владі, або ж можуть незабаром її отримати – тому саме ті фрагменти, ймовірно, олігарх притримує, припускає політолог.

«Як людина, яка не перший день в українській політиці, він прекрасно знає, що тут немає ворогів, які навічно, а є постійні інтереси. Завтра ситуація може змінитися. І він дивитиметься на ті розклади: хто буде лідером, або не лідером політичних переговорів, хто буде претендувати на ту чи іншу посаду. І, відповідно, діятиме, виходячи зі своїх інтересів», – додає Рейтерович.

Та є ще один аспект: чи то недосконалість українського законодавства, чи непрофесіоналізм правоохоронних органів дозволяють Онищенкові спокійно жити за кордоном – екстрадиція поки Україні не вдається, каже експерт. А це створює утікачеві зручне тло для того, щоб час від часу роздмухувати інформаційний простір, позиціонуючи себе як політичну жертву режиму, вважає Рейтерович.

А от на думку політолога Костянтина Матвієнка, становище Онищенка не настільки комфортне: він сам зізнається у політичній корупції, тому перебуває в непростій ситуації: одночасно як викривач і учасник схем, вважає політолог. Разом із тим, його становище за кордоном досить стабільне: український олігарх має там легальний бізнес і бере участь у міжнародних змаганнях із кінного спорту.

«Я так розумію, що з боку американської і європейської юстиції до нього питань немає. Або ж він перебуває у Програмі захисту свідків. Чи є у нього якісь фінансові інтереси в Україні – ймовірно, є», – каже Матвієнко.

І хоча Онищенко, третій рік перебуваючи за кордоном, досі вправно «підігріває український політикум», все ж навряд комусь, скажімо, з опонентів Порошенка, вдасться повернути екс-депутата до України на якусь посаду, каже експерт у коментарі для Радіо Свобода.