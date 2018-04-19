Коля, Юля та «Петро П’ятий»: навіщо зараз з’явились «плівки Онищенка»?

Київ – Новий «плівковий» скандал у вечірньому праймі: депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив в ефірі телеканалу NewsOne запис розмови із чоловіком, якого він називає Петром Порошенком, де тому начебто пропонується, зокрема, вирішити долю іншого високопоставленого утікача – міністра екології часів Віктора Януковича – Миколи Злочевського, а також згадуються інші українські політики. В Адміністрації президента згаданий аудіозапис назвали «фейком», а політологи розділились: одні пов’язують заяви Онищенка з майбутніми виборами, інші згадують кримінальну справу про корупцію, фігурантом якої є цей політик.

В аудіозаписі, яким Олександр Онищенко по скайп-зв’язку поділився з аудиторією NewsOne, також фігурують «Юля» і «Юра», та на уточнювальні запитання інших учасників програми щодо особи цих людей він відповів ухильно, зазначивши тільки, що передавав якусь інформацію від Петра Порошенка Юлії Тимошенко.

Тим часом, основна частина оприлюдненого фрагменту розмови з людиною, яку Онищенко називає Петром Порошенком, стосувалася «Колі Злочевського», який начебто пропонує поділитися часткою прибутків зі схем, пов’язаних із газовидобутком. За словами самого Онищенка, йшлося про екс-міністра екології уряду Миколи Азарова, який виїхав за кордон. Певний час Злочевський перебував у розшуку за підозрою у незаконному збагаченні, та восени 2016-го справу щодо нього закрили. Пізніше медіа поширили інформацію про його короткочасний візит в Україну, а у НАБУ заявили, що розслідують ще одну справу про зловживання Мінекології під керівництвом Злочевського.

В Адміністрації президента та у фракції «Блок Петра Порошенка» оприлюднений аудіозапис назвали «фейком», який вони коментувати не будуть. Юлія Тимошенко також ніяких заяв з цього приводу не робила.

Тим часом, окрім «плівок Онищенка», в ефірі згадували і його книжку «Петро П’ятий», також присвячену, за словами автора, президентові України та його «персональній корупції».

Суд і вибори

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко порівнює цей скандал із «плівками Мельниченка», які оприлюднили за президентства Леоніда Кучми, і пов’язує його із запланованими на наступний рік президентськими виборами.

«Коли почнеться президентська кампанія, «плівки Онищенка» будуть одними з найсильніших аргументів критики президента Порошенка, – вважає він.– Перекладена на англійську та німецьку мови ця книга і ця «плівка» дуже сильно вдарять по інвестиційному іміджу України».

Тим часом, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко називає ще одну ймовірну причину активності депутата-утікача – наближення судового розгляду справи щодо розкрадання коштів, фігуратом якої він є.

Онищенко хоче перетворити судово-правовий конфлікт навколо своєї особи у конфлікт політичний

«Він хоче перетворити судово-правовий конфлікт навколо своєї особи у конфлікт політичний. Хоче, щоб його сприймали як жертву політичного конфлікту з Порошенком», – говорить політолог.

Крім того, на думку Фесенка, згадування Онищенком Юлії Тимошенко також не є випадковим.

«Тобто прямий об’єкт шантажу, впливу – це президент Порошенко. Але з іншого боку, він може натякати Юлії Володимирівні, що на записах може фігурувати і її прізвище», – припускає він.

Олександр Онищенко анонсував появу цих «плівок» ще близько року тому, але увесь цей час не оприлюднював їх, тому всі вважали ці заяви блефом, зауважує Фесенко. Водночас, за його словами, якщо Онищенко має ще якісь аудіозаписи, вони можуть бути оприлюднені під час суду або під передвиборчої кампанії – і тоді на них можуть фігурувати також інші політики.

Між тим, те, наскільки «плівки Онищенка» дійсно можуть мати вплив на будь-які процеси, залежатиме від того, чи вийде офіційно підтвердити автентичність голосів співрозмовників, зауважує директор «Агентства моделювання ситуацій» Віталій Бала.

«Так чи інакше, мені видається, що навряд чи ця ситуація залишиться просто так. На неї мають дати відповідь, і цю відповідь може дати як нинішня, так і прийдешня влада», – каже він.

Про передачу найближчим часом до суду «газової справи», одним із фігурантів якої є Онищенко, керівник НАБУ Артем Ситник заявив цього тижня в інтерв’ю агентству «Укрінформ». За його словами, вже є дозвіл на його заочне засудження і підписана генеральним прокурором остаточна підозра.