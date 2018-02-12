Борщ для Онищенка: ще один кандидат не дочекався обрання аудитора НАБУ 

Американський юрист Марта Борщ відома в Україні як прокурор, що у 2000-их вела обвинувачення у справі екс-прем’єра Павла Лазаренка. Останні кілька років її ім'я частіше звучало в контексті Національного антикорупційного бюро. Профільний комітет вважав її однією з найбільш професійних кандидатів на посаду аудитора НАБУ. Проте процес відбору розтягнувся на півтора року. На минулому тижні Борщ зняла свою кандидатуру через «робочі обов’язки». Тепер її називає своїм юридичним консультантом депутат-утікач Олександр Онищенко.

Олександр Онищенко проходить у справі про корупцію в «Укргазвидобуванні». Організована ним група заволоділи понад півтора мільярдами гривень, отриманих від реалізації газу, – така позиція слідства. НАБУ, що розслідує цю оборудку, домагається видачі Онищенка Україні – від літа 2016 року він переховується за кордоном.

Фактично Марта Борщ, яка ще нещодавно могла стати одним із аудиторів бюро, тепер буде захищати від нього свого одіозного клієнта. Онищенко підтвердив, що найняв Борщ для своєї справи.

Я не можу відповісти питання про те, чи представляю я якусь конкретну особу

Марта Борщ у листі депутату БПП Сергію Лещенку назвала інформацію про роботу на депутата-втікача «чутками». Але додала: законодавство США щодо конфіденційності дозволяє адвокату не давати коментарів щодо осіб, яких вони представляють або не представляють. Виняток – якщо така інформація вже стала загальнодоступною в процесі судового провадження.

«Тож я не можу відповісти на запитання про те, чи представляю я якусь конкретну особу», – написала Борщ Лещенку.

​Кастресана «досі вільний»

Те, що вона зняла кандидатуру на посаду аудитора НАБУ за квотою Верховної Ради, Борщ підтверджує. У листі колишньому голові антикорупційного комітету Єгору Соболєву юрист написала, що «якщо б призначення відбулось минулого року, мала б час і можливість виконувати цю роботу».

Проте понад півтора року парламент не міг визначитись зі своїм представником. І як тільки антикорупційний комітет звернувся до спікера Андрія Парубія з проханням винести на голосування три кандидатури (Марту Борщ, прокурора з Іспанії Карлоса Кастресану і українського адвоката Сергія Гончаренка), Борщ офіційно відмовилась.

Вибір тепер звузиться до двох, якщо антикорупційний комітет не вирішить ще зробити перерву й додати «джокера»-кандидата.

Так, я досі вільний

Карлос Кастресана, який боровся з корупцією в Гватемалі і посадив за грати екс-президента цієї країни, відповів Радіо Свобода, що досі готовий стати аудитором НАБУ.

«Так, я досі вільний», – відповів він листом.

Водночас, Кастресана не захотів також говорити про затягнутий процес обрання аудитора від українського парламенту. І відмовився коментувати рішення Борщ працювати на Онищенка.

Вона буде визначати лінію захисту Онищенка – Лисак

Зі слів Онищенка виданню «Kyiv post» відомо, що Марта Борщ, засновниця юридичної компанії Boersch Shapiro LLP, буде його «юридичним консультантом». Про роботу як адвоката для захисту під час процесу не йдеться, додав він.

Ці дві посади мають різні обов’язки, пояснює український адвокат Олександр Лисак, відомий по справі сумнозвісного екс-голови ДФС Романа Насірова.

Вона буде стратегічним мозковим центром, який буде визначати лінію захисту Олександра Онищенка

«Вона буде стратегічним мозковим центром, який визначатиме лінію захисту Олександра Онищенка. А адвокати будуть наділені відповідними повноваженнями збирати ті чи інші докази», – каже Лисак. Напряму давати адвокатам поради радник не може, але напрацьовувати лінію захисту разом на круглих столах – цілком.

На його думку, в питаннях адвокатської роботи взагалі не стоїть питання етичного вибору. У цьому й суть професії – захищати людей, поки суд встановлює істину.

Марта Борщ – досвідчений фахівець зі світовим ім’ям, тому українським складно спрогнозувати, які гонорари їй принесе робота на Онищенка.

«Під юрисдикцію США підпадають усі справи про корупцію, тероризм та відмивання коштів, де фігурують американська валюта, американські банки, американські компанії, платіжні майданчики та ін... Уявляю, яка вибухова суміш може бути синтезована через таку «співпрацю», – коментував цю угоду позафракційний депутат Віктор Чумак на Фейсбуці.

Робота Борщ на Онищенка може навіть розкрити невідомі раніше схеми, які він провертав в Україні, припускає політолог Микола Давидюк.

Цей захист може залучити в майбутньому ще вищих посадових осіб у країні і розкрити цілі схеми

«Наприклад, Онищенко не раз публікував аудіопереговори з першими особами. Або, принаймні, говорив, що вони в нього є. Тобто, цей захист може залучити в майбутньому ще вищих посадових осіб у країні і розкрити цілі схеми», – каже Давидюк.

Як вибір Борщ вплине на Україну

Проте в цій ситуації є ще один аспект – репутаційний. Кандидатуру Борщ на посаду аудитора підтримали ті депутати та експерти, які називають своєю головною місією боротьбу з корупцією. І вона як незалежний професіонал неодноразово протиставлялась, скажімо, англійському слідчому Найджелу Брауну, якого несподівано висунули й намагались усіляко «протиснути» БПП та «Народний фронт».

Чи не стане рішення Борщ своєрідним козирем корупції проти антикорупціонерів? На думку очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, ні.

Різниця між професійним, чесним експертом і підставним полягає у заявленні конфлікту інтересів і виході з конкурсу

Різниця між Борщ та Брауном полягає в тому, що Марта Борщ відразу відмовилась від подальшого конкурсу, як тільки виник конфлікт інтересів, каже Шабунін. Найджел Браун до останнього замовчував, що пропрезидентська партія БПП супроводжувала його приїзд до України і завела до парламенту.

«Тому право адвоката – вибирати, з ким він працює. Різниця між професійним, чесним експертом і підставним полягає у заявленні конфлікту інтересів і виході з конкурсу», – каже він.

Марта Борщ – не єдиний кандидат, який був готовий стати аудитором НАБУ, проте не склалось. Після того, як його запросив антикорупційний комітет, а коаліція почала лобіювати Брауна, збираючи на нього голоси, Сторч просто відмовився від подальшого конкурсу. І наприкінці 2017 року його призначили головним інспектором в Агентстві Нацбезпеки США.

Часом український політик вважає, що світ має чекати роками, поки Київ не вирішить свої питання, каже політолог Давидюк.

Авторитетні люди, у першу чергу, – професіонали», – додає він.

Тим часом, у Національному антикорупційному бюро, яке працює вже майже три роки, аудиту досі не провели, хоча це й передбачено законом. Зі своїм представником визначився лише Кабінет міністрів, а президент Петро Порошенко та Верховна Рада досі в пошуках ревізора за своїми квотами.