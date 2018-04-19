Лідер фракції БПП про «плівки Онищенка»: фейки не коментуємо

Лідер фракції партії «Блок Петра Порошенка» в парламенті Артур Герасимов назвав «фейком» записи народного депутата Олександра Онищенка, на яких є нібито його розмова з президентом України Петром Порошенком.

«Фейки ми не коментуємо», – сказав Герасимов.

Схожим чином на «плівки Онищенка» відреагували в прес-службі Адміністрації президента.

«Фейки не потребують коментарів», – заявили в АП у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

18 квітня народний депутат Олександр Онищенко оприлюднив запис своєї розмови, як він стверджує, із президентом України Петро Порошенком. На ній співрозмовники обговорюють можливість закриття кримінальних справ щодо колишнього міністра екології України Миколи Злочевського.

Олександр Онищенко є фігурантом справи щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2017 року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав з України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Депутат заперечує свою причетність до розкрадання коштів, а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

За версією слідства, у період із січня 2013 року до червня 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».

Злочевський очолював Міністерство екології з липня 2010 року до квітня 2012-го. Його підозрювали в незаконному збагаченні, зловживанні службовим положенням і заволодінні бюджетними коштами. У 2014 році він покинув Україну. Восени 2016 року МВС зняло Злочевського з розшуку. Речник відомства пояснив, що це відбулося після відповідного запиту ГПУ.

1 лютого 2018 року ЗМІ з посиланнями на власні джерела повідомили, що Злочевський повернувся до України.

Того ж дня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у коментарі журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомив, що рішення про закриття кримінального провадження у так званій справі щодо незаконної видачі ліцензій фірмам у серпні 2017 року ухвалили в САП.

Водночас у Національному антикорупційному бюро України заявили, що розслідують ще одну справу щодо можливих зловживань у Міністерстві екології в період, коли його очолював Микола Злочевський.