Повернення Злочевського: виняток чи початок реабілітації оточення Януковича?

Екс-урядовці та бізнесмени з оточення Януковича отримують змогу повертатися до України: кримінальні провадження проти них закривають, якщо вони є бізнес-партнерами чинної влади, стверджують експерти з протидії корупції та частина депутатів. Свіжий приклад – колишній міністр екології Микола Злочевський, який, за повідомленнями медіа, днями відвідав Україну. У Держприкордонслужбі відмовилися спростовувати чи підтверджувати приїзд колишнього урядовця. Перед цим дві кримінальні справи, порушені проти Злочевського, були закриті, однак у Генпрокуратурі стверджують, що ГПУ до закриття справ не причетна і що вона встигла повернути державі частину коштів від компаній Миколи Злочевського.

Микола Злочевський, власник газовидобувної компанії Burisma та екс-міністр екології часів Януковича, за повідомленнями медіа, відвідав Україну 1 лютого, вирішив питання, пов’язані з його бізнесом, після чого повернувся за кордон.

Державна прикордонна служба не може повідомити, чи перетинав Микола Злочевський український кордон останнім часом, оскільки ця інформація є конфіденційною.

Закон про захист персональних даних забороняє нам розголошувати інформацію про перетин державного кордону третіми особами

«Закон про захист персональних даних забороняє нам розголошувати інформацію про перетин державного кордону третіми особами», – відповів Радіо Свобода речник служби Олег Слободян.

Водночас, згідно із законом «Про доступ до публічної інформації», доступ до інформації, що становлять суспільний інтерес, не може обмежуватися. Радіо Свобода надіслало офіційний запит із посиланням на ці та інші норми законодавства, однак на час виходу публікації прикордонна служба залишила його без відповіді.

Приїзд Миколи Злочевського, людини з оточення Януковича, став можливим через те, що він або відкупився від чинної влади, або має з нею спільні бізнес-інтереси, стверджує у коментарі Радіо Свобода депутат від фракції БПП та колишній журналіст-розслідувач Сергій Лещенко.

Між Злочевським і чинною владою є домовленість про те, щоб дозволити йому робити бізнес в Україні, а тепер, як ми бачимо, і повернутися до України. А він «поділився» з чинною владою

«Мабуть, усі бачили фото, як у Відні Злочевський спілкується з Ігорем Кононенком (заступником голови фракції БПП та людиною з оточення Петра Порошенка – ред.) в одному з ресторанів. Окрім того, депутат-утікач Олександр Онищенко говорив, що вирішував «питання Злочевського» і отримував відповідні вказівки щодо цього від Петра Порошенка. Тобто, між Злочевським і чинною владою є домовленість про те, щоб дозволити йому робити бізнес в Україні, а тепер, як ми бачимо, і повернутися до України. А він, своєю чергою, «поділився» з чинною владою, оскільки справи проти нього закрили. І ми бачимо, що жодних наслідків для нього багаторічне використання державних посад для власного збагачення не матиме».

За словами Лещенка, «ділитися» зі владою Микола Злочевський міг різними способами. Зокрема, відомо, що його видобувна компанія Burisma постачала газ на підприємства, кінцевими власниками яких є Петро Порошенко та Ігор Кононенко.

На Банковій цих звинувачень наразі не коментують.

Приїздові Злочевського передувало закриття двох кримінальних проваджень проти нього, а також зняття арешту з його активів за рішенням Лондонського суду.

Раніше програма «Схеми» виявила, що щонайменше три підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є президент України Петро Порошенко та його близькі соратники у владі – Ігор Кононенко та Олег Гладковський, упродовж 2016 року купували газ для своїх виробничо-побутових потреб у фірми ТОВ «Парі» (Burisma Group).

Про те, як поступово припинялося кримінальне переслідування екс-міністра екології, Радіо Свобода розповіла голова правління «Центру протидії корупції» Дарія Каленюк, яка стежила за перебігом справ від самого початку.

За її словами, перше кримінальне провадження, яке ГПУ розпочала у березні 2014 року, стосувалося «зловживання службовим становищем» посадовцями Мінекології в роки, коли відомством керував Злочевський. Тоді ж, навесні 2014-го, британські правоохоронці й звернулися до Генпрокуратури України з проханням надати їм докази злочинного походження цих коштів, говорить Каленюк.

Замість доказів британським колегам у ГПУ видали довідку адвокатам Миколи Злочевського, що прокуратура немає підозр стосовно їхнього клієнта

«Але замість доказів британським колегам у ГПУ видали довідку адвокатам Миколи Злочевського, що прокуратура немає підозр стосовно їхнього клієнта, внаслідок чого Лондонський суд скасував арешт. Лише після цього ГПУ оголосила підозру Злочевському в незаконному збагаченні, та справу майже не розслідували, допоки у травні 2016-го ГПУ не очолив Юрій Луценко. У жовтні 2016-го він перекваліфіковує справу з «незаконного збагачення та відмивання грошей стосовно підозрюваного Злочевського» у справу «про ухилення від сплати податків бухгалтерки компанії «Еско-Північ», – стверджує представниця «Центру протидії корупції».

Дарія Каленюк нагадує, що в листопаді 2016 року обвинувачена бухгалтер іде на співпрацю зі слідством, відшкодовує державі суму обсягом близько 7 мільйонів доларів – і Генеральна прокуратура справу закриває.

Друге кримінальне провадження, яке стосувалось «незаконної видачі ліцензій» на користування надрами фірмам Миколи Злочевського, було закрите в серпні 2017 року. Таке рішення ухвалили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомив керівник САП Назар Холодницький у коментарі журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Не було здобуто органом слідства достатніх даних як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. Не доведено факту злочину

«Це ми в САП вирішили, і я це не приховую. Не було здобуто органом слідства достатніх даних як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. Не доведено факту злочину», – сказав Холодницький.

Раніше цю справу передали від ГПУ до НАБУ на прохання самого Національного антикорупційного бюро. У січні 2016 року НАБУ порушило адміністративні справи проти Злочевського, щоб повернути державі отримані його фірмами родовища.

Водночас Спеціалізована антикорупційна пропустила терміни передачі цих справ до суду, саме через це компанії Злочевського суд виграли, визнає Дарія Каленюк.

Це вже певна традиція: справи зливають ГПУ і САП, а винними роблять НАБУ

«Це стало підставою, через яку суд відмовив САП, і Злочевський залишився з ліцензіями на видобуток нафти і газу. Інша справа «про незаконне збагачення», порушена на основі звернення британців, упевнено зливалася, тому ми вважаємо, що зливалися й інші справи щодо Злочевського, зокрема і адміністративні позови щодо ліцензій. Це вже певна традиція: справи зливають ГПУ і САП, а винними роблять НАБУ», – визнає Дарія Каленюк.

Сам генпрокурор Юрій Луценко після того, як медіа виявили цікавість до вже закритих справ проти Злочевського, заявив журналістам, що Генпрокуратура не закривала проваджень щодо екс-міністра. Причому Луценко стверджує, що про приїзд донедавна підозрюваного у двох справах екс-посадовця дізнався лише з медіа.

Року Генпрокуратура передала всі справи по діях навколо бізнесу Злочевського. У 2017 році Спеціальна антикорупційна прокуратура закрила проти Злочевського одну із них

«У грудні 2015-го – січні 2016 року Генпрокуратура передала всі справи по діях навколо бізнесу Злочевського, а також щодо діяльності його як міністра українського уряду на вимогу Національного антикорупційного бюро…А в 2017 році Спеціальна антикорупційна прокуратура закрила проти Злочевського одну із них, а саме, щодо зловживання службовими особами Мінекології під час видачі спецдозволів на користування надрами… Тому сподіваюся, що хоча б зараз усі ті «скунси», які півтора року казали, що Луценко винен у закритті справ проти Злочевського, розберуться і звернуть свою увагу на позитивні моменти у діяльності Генпрокуратури», – заявив Луценко.

Однак генпрокурор не згадав того факту, що САП, яка закрила одну з двох кримінальних справ проти Злочевського, згідно із законом, вважається окремим підрозділом Генпрокуратури.

Закриття справ проти Злочевського, попри арешт його активів у ЄС, не поодинокий випадок, каже Лещенко.

Україна фактично поставила підніжку своїм партнерам, підігравши Злочевському, підірвавши співпрацю України та Великобританії в частині боротьби з корупцією

«Україна фактично поставила підніжку своїм партнерам, підігравши Злочевському, підірвавши співпрацю України та Великобританії в частині боротьби з корупцією. Раніше зняли звинувачення з бізнесмена Юрія Іванющенка, зняли його з розшуку Інтерполу через бездіяльність української сторони, і він тепер вільно подорожує, зокрема до Монте-Карло, де живе його родина», – обурюється Лещенко.

Інший народний депутат, представник «Батьківщини» Ігор Луценко, натомість, стверджує, що «відбілювання» Миколи Злочевського відбувається за допомогою і українського, і західного «корупційного лобі».

«Випадок із візитом Злочевського в Україну показує, що наша корупція успішно може зростися з іноземною – американською чи європейською», стверджує депутат.

На початку 2017 року Burisma Group заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній. Як ішлося в повідомленні компанії від 12 січня, це рішення є результатом «взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group».

Між тим у НАБУ стверджують, що розслідують ще одну, не закриту, справу щодо Злочевського – щодо «розтрати або незаконного заволодіння майном» посадовцями Мінекології, коли відомство у 2011 році замовляло послуги із зондування землі.

Експерти Transparency International і «Центру протидії корупції», які від початку стежили за розслідуванням, вважають, що Генеральна прокуратура свідомо закрила кримінальні справи щодо Миколи Злочевського та його компанії в результаті політичних домовленостей.