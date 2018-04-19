НАБУ заявляє про готовність вивчити «плівки Онищенка»

Національне антикорупційне бюро заявляє про готовність вивчити «плівки Онищенка».

Як повідомляє прес-служба бюро, НАБУ неодноразово пропонувало Олександру Онищенку передати оригінали плівок, зокрема, під час опитування, яке детективи проводили в рамках розслідування так званої «газової схеми» в форматі відео-конференції у грудні 2016 року.

«НАБУ цих записів так і не отримало. За умови одержання оригіналів записів НАБУ готове вивчити їх в межах своєї компетенції», – йдеться в заяві бюро.

18 квітня народний депутат Олександр Онищенко оприлюднив запис своєї розмови, як він стверджує, із президентом України Петро Порошенком. На ній співрозмовники обговорюють можливість закриття кримінальних справ щодо колишнього міністра екології України Миколи Злочевського.

Адміністрація президента у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» заявила: «Фейки не потребують коментарів».

Олександр Онищенко є фігурантом справи щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

У липні 2017 року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав з України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Депутат заперечує свою причетність до розкрадання коштів, а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

За версією слідства, у період із січня 2013 року до червня 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».