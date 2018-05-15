НАБУ не намагалося укласти угоду з Онищенком без відома САП – заява

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що інформація про нібито пропозиції народному депутату, фігуранту «газової справи» Олександру Онищенку укласти «угоду зі слідством» без відома прокурорів САП не відповідають дійсності.

«Ініціатива про співпрацю в обмін на компенсацію збитків та надання показів стосовно низки високопосадовців до детективів бюро неодноразово з вересня 2016 року надходила саме від адвокатів Олександра Онищенка. В свою чергу детективи НАБУ повідомили адвокатів, що укладення таких угод – це виключна компетенція прокуратури», – йдеться у заяві бюро.

У НАБУ наголошують, що такі роз’яснення детективи надавали підозрюваному під час усіх трьох відеоопитувань, які відбулись упродовж 2016-2017 років.

«Під час відеоопитувань детективи намагалися з’ясувати умови, за яких Олександр Онищенко готовий був би піти на «угоду», а також конкретику щодо фактів корупції за участі високопосадовців, якою підозрюваний був готовий поділитися. Всі ці деталі були озвучені представникам САП та безпосередньо керівнику антикорупційної прокуратури», – повідомляють у бюро і додають, що у грудні 2016 року під час першого спілкування з підозрюваним Онищенком через відеозв’язок участь у ньому, окрім детективів, брав керівник одного з відділів САП.

Раніше агенція «Українські новини» повідомила, що представник НАБУ нібито провів конфіденційну розмову з Олександром Онищенком.

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Фігурантом так званої «газової справи» є Олександр Онищенко, якого в липні 2016 року Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Сам він заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

У грудні 2015 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із «Укргазвидобуванням».

За даними слідства, в період з січня 2013 року по червень 2015 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого «Укргазвидобування» спричинено збитки – понад 740 мільйонів гривень». Загалом слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 людей, наразі 7 людей перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 людей скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.