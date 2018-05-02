У третині справ НАБУ і САП суд не розпочав розгляд – Антикорупційне бюро

Українські суди не розпочали розгляд у третині справ Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомила прес-служба НАБУ.

«У третині з-поміж 127 справ, в яких детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили обвинувальний акт до судових інстанцій, розгляд по суті досі не розпочався. При цьому, у 48 провадженнях наразі не відбулося навіть підготовчого засідання – деякі справи чекають своєї черги по року-півтора», – розпочали в НАБУ.

Як приклад, у бюро нагадали про справу за фактом завдання збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», у якій уже понад 15 місяців не призначають підготовче засідання.

У НАБУ зазначили, що в провадженні за обвинуваченням восьми учасників так званої «газової схеми», у якій фігурує народний депутат Олександр Онищенко, також впродовж тривалого часу – 10 місяців – не може відбутися підготовче засідання.

«Наразі лише у 29 справах від НАБУ і САП ухвалені судові рішення. Більшість судових рішень – це затвердження угод про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем. Так, у 19 справах ухвалено обвинувальний вирок, не пов’язаний з позбавленням волі. Станом на 31 березня 2018 року у двох справах до реального покарання у вигляді позбавлення волі засуджено трьох осіб», – розповіли в НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України створене 16 квітня 2015 року. Того ж дня президент України Петро Порошенко призначив директором бюро юриста Артема Ситника. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, НАБУ підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».