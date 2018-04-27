Антикорупційне бюро спромоглося під шаленим тиском залишатися справді незалежним – Красносільська

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за три роки своєї роботи показало доволі високий рівень ефективності, відзначає член Ради громадського контролю при НАБУ Антон Марчук. Експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська зауважує, що немає жодних ознак політичної залежності Антикорупційного бюро. Хоча, за словами члена Ради громадського контролю НАБУ Сергія Миткалика, в роботі відомства є певні недоліки.

Майже 200 звинувачених у корупції посадовців, понад 160 підозрюваних – такими результатами роботи Національного антикорупційного бюро похвалився директор цього відомства Артем Ситник, підбиваючи підсумки роботи за три роки. За його словами, НАБУ вдалося «похитнути касту недоторканних» в Україні.

За три роки 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років

«Вагомим досягненням НАБУ, на нашу думку, за три роки є те, що ми нарешті похитнули касту недоторканих, яка формувалась дуже довгі роки в Україні. Що мається на увазі? За три роки 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років. Детективи почали притягувати до відповідальності осіб, яких раніше ніхто ніколи не притягував. Загалом, станом на початок березня цього року, за доказами, зібраними НАБУ і САП, в корупції обвинувачується майже 200 осіб, понад 160 осіб є підозрюваними», – заявив на брифінгу директор НАБУ Артем Ситник.

Однак Ситник визнав, що покарання в місцях позбавлення волі відбувають тільки двоє. Винними він називає суди, які надто повільно працюють, і покладає сподівання на створення Антикорупційного суду.

Експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська наголошує на тому, що очікування, які покладала Україна на НАБУ виправдалися.

Антикорупційне бюро спромоглося під шаленим тиском залишатися справді незалежним

«Антикорупційне бюро спромоглося під шаленим тиском залишатися справді незалежним. Перелік фігурантів, перелік справ і перелік людей, які від НАБУ отримали підозри або мають постати перед судом, нам це підтверджує. Це топ-посадовці. Вперше в Україні! Це люди з дуже різними політичними афіліаціями», – підкреслює експерт.

Наприкінці минулого року незалежні американські, європейські та українські експерти провели оцінку діяльності НАБУ, розповідає Анастасія Красносільська, і зробили висновок: «немає жодних ознак політичної залежності діяльності Антикорупційного бюро».

Експерт зазначає, що не може навіть спробувати простежити якесь політичне замовлення. Хоча, зауважує вона, НАБУ не дало вироків.

«Просте очікування від діяльності Антикорупційного бюро було таке, що воно всіх посадить. Але це просто нереалістичне очікування, адже це робить не Антикорупційне бюро, це робить суд», – пояснює Красносільська в ефірі «Ранкової Свободи».

Красносільська погоджується з Артемом Ситником в тому, що Антикорупційне бюро починає показувати, що в Україні немає недоторканних.

Починає розбиватися оця кругова корупційна порука. Починає розбиватися безкарність

«Починає розбиватися оця кругова корупційна порука. Починає розбиватися безкарність. Голова Державної аудиторської служби – це дуже висока і важлива посада. Зараз її справа буде розглядатися в суді», – відзначає експерт.

Більше того, зауважує Красносільська, НАБУ приносить гроші в бюджет навіть не добиваючись вироків.

«Коли НАБУ виявляє якусь корупційну схему і забирає звідти ключових фігурантів, ми бачимо, що державні підприємства, які були збитковими багато років, починають приносити прибуток раптом. Я зараз маю на увазі компанію «Укргазвидобування», в якій працювала схема Онищенка, і яка в перші кілька місяців після того, як схема була ліквідована, принесла в бюджет в три чи чотири рази більше за декілька місяців, ніж за попередні два роки», – повідомляє Красносільська.

Втім, якщо суди не почнуть розглядати ці справи, то деякі схеми можуть поновитися, попереджає експерт.

«Певні недоліки»

Член Ради громадського контролю НАБУ Сергій Миткалик звертає увагу на наявність певних недоліків роботи НАБУ.

На сьогодні нараховується 700 осіб, а СБУ має 30 тисяч співробітників

«Дуже довго розглядають справи, затягують справи, відкладають справи. Звісно, в цьому мають зацікавленість самі фігуранти проваджень і винні особи. В чому ще є проблеми роботи НАБУ – це мала кількість штату детективів. На сьогодні нараховується 700 осіб, в той час як, наприклад, Служба безпеки України має близько 30 тисяч співробітників», – повідомляє експерт.

За три роки роботи НАБУ показало доволі високий рівень ефективності, переконаний член Ради громадського контролю при НАБУ Антон Марчук.

«Це такі справи як, наприклад, проти Миколи Мартиненка, який тривалий час був народним депутатом і вважався майже недоторканою особою, яка вирішує всі питання в атомній енергетиці України. Це, наприклад, справа Романа Насірова. До цього в нас ніколи керівника фіскальної служби не притягували до відповідальності. Таке розслідування, яке НАБУ проводило щодо, так званих, бурштинових депутатів. Взагалі, вперше операція такого масштабу під прикриттям проводилася в історії України», – зазначає Марчук.

Сергій Миткалик наголошує, що реально оцінити результати роботи НАБУ можна буде тільки після створення чесного і справедливого суду.

Через те, що справи не мають вироку суду, ми не можемо якісно оцінити діяльність НАБУ

«Вже буде надана оцінка судом чи правильно зібрані докази чи ні. Ми вже тоді зможемо оцінити роботу НАБУ. На сьогодні, зважаючи на ті докази , що збирає НАБУ, тільки одиниці розглядаються в судах. За три роки ще жодна справа конкретно не дійшла до суду. Через те, що справи не мають вироку суду, ми не можемо якісно оцінити діяльність чи НАБУ, чи САП», – наголошує Миткалик.

Але, експерт зауважує, це не обов'язково має бути саме Антикорупційни суд. Це просто має бути чесний і справедливий суд.

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