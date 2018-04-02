САП: обвинувальний акт щодо голови Держаудитслужби направлений до суду

30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової, повідомила прес-служба САП. Їй інкримінують незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.
За даними слідства, Гаврилова впродовж 2015–2017 років отримала у власність активи на майже 10 мільйонів гривень.
Крім того, на думку правоохоронців, Гаврилова внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 мільйона гривень) та 2016 роки (понад 4,67 мільйона гривень).
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«Слідство вважає, що посадовець вдалася до таких дій умисно, ймовірно, із метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у неї та членів її сім’ї майна», – зазначили в САП.
23 січня детективи НАБУ повідомили Гавриловій про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних. За даними слідства, посадовець упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи.
У НАБУ зазначили, що мова йде про придбані квартиру та два паркомісця в Києві, позашляховик, дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки, а також 112,8 тисячі доларів та 8,5 тисячі євро готівкою.
Сама Гаврилова заявила, що справа проти неї є «помстою» з боку представників НАБУ. За її словами, знайдене в неї під час обшуку майно «в жодному разі не є хабарем». Вона пояснила, що золоті зливки є подарунками, а валюту в неї зберігали родичі.
Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування 3 березня 2018 року.
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